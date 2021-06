Jesús Corona asegura que las negociaciones con Cruz Azul «van por buen camino»

Ciudad de México a 14 de junio de 2021.- Jesús Corona termina contrato con Cruz Azul el próximo 30 de junio. El guardameta cementero fue pieza fundamental del título de Cruz Azul en el torneo Guardianes 2021 y en entrevista para La Última Palabra manifestó que las negociaciones con el club «van por buen camino».

«Física y futbolísticamente me siento bien. En cuanto a negociaciones vamos por buen camino, seguimos en la negociación y creo que terminaremos bien. Me veo en Cruz Azul. Ellos tuvieron el interés, no solamente ahora después del título, sino desde que llegó Álvaro Dávila, él me mostró ese interés de que permaneciera en su proyecto, de igual manera Juan Reynoso me mostró su interés. Fue motivante saber que había interés de parte de la directiva y del cuerpo técnico».

También expresó que el título ya quedó atrás y ahora lo importante es escribir un nuevo capítulo.

«Ahora simplemente hay que dar vuelta a la página, tuvimos un buen capítulo, lo cerramos de buena manera y hay que empezar otro, primeramente en cerrar estas negociaciones y pensar en lo que viene».

