Jennifer Lopez tuvo que ‘disculparse’ con sus amigas tras ser mamá

(AGENCIAS)

30 de Abril de 2019.- La cantante Jennifer Lopez se ha sincerado con todos los internautas sobre el cambio de mentalidad tan profundo que experimentó a lo largo de sus primeros meses como madre al tiempo que iba descubriendo el sinfín de preocupaciones y desafíos que se desprendían de semejante labor. De la misma forma, la intérprete -madre de los pequeños Max y Emme (11) junto a su exmarido Marc Anthony- también comenzó a comprender mejor a todas esas amigas de su círculo cercano que ya habían debutado en la maternidad, hasta el punto de que no dudó en «disculparse» con ellas por no haber sido capaz de ponerse antes en su lugar.

«La verdad es que no puedes imaginarte lo que supone ser madre hasta que lo eres. Me acuerdo de que antes solía dar consejos a algunas de mis amigas que ya tenían hijos, y se me quedaban mirando con extrañeza. Luego tuve a mis dos niños, y dos minutos después de tenerlos ya me estaba disculpando con todas ellas», ha revelado la diva del Bronx en un vídeo que ha colgado en su cuenta de YouTube.

La flamante prometida del exjugador de béisbol Alex Rodriguez ha sacado a relucir su carácter más humilde al reconocer abiertamente que su ignorancia previa sobre el tema le llevó inicialmente a afrontar su tarea como madre con más seguridad en sí misma de la que posteriormente exhibiría, sobre todo cuando los niveles de dificultad superaron por completo sus expectativas.

«Y sí, les tuve que pedir perdón por no haber entendido en ese momento lo que significaba tener un hijo. Les dije que olvidarán todo lo que les había dicho antes sobre la crianza porque no tenía ni idea. Es cierto, esta historia es real», ha añadido la estrella en medio de su reflexión para, justo a continuación, verbalizar los sentimientos que la embargaron cuando se enteró de que iba a tener nada menos que mellizos.

«Creo que sentí como mariposas en el estómago, sentía la vida creciendo dentro de mí y eso que mi vientre todavía estaba plano. Me enteré de que estaba embarazada cuando me encontraba en Portugal, preparando un espectáculo de grandes dimensiones. Me senté en mi camerino para que me peinaran y maquillaran y de repente noté como un aleteo en mi estómago. Y lo supe», ha rememorado.

Me gusta: Me gusta Cargando...