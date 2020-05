Integrante de dueto musical detalla cómo fue la fiesta de Jonathan Orozco

El arquero de Santos Jonathan Orozco se convirtió en tema de conversación luego de que se filtraran fotografías de la fiesta particular que tuvo el pasado fin de semana y posteriormente por el resultado positivo por coronavirus (Covid-19) que arrojó en los exámenes médicos presentados con su club.

Este sábado, Armando Rodríguez, cantante del dueto “Dos tipos de cuidado”, aseguró que el cancerbero tuvo todas las medidas necesarias durante el evento.

“Mucha gente habla sin saber la verdad. Medios de comunicación publican cosas que en realidad no pasaron. Somos un dueto y jamás fue una banda, solamente somos dos personas. No lo veo como irresponsabilidad, porque fue una reunión familiar y no eran ni siquiera más de siete personas. Las reglas dicen que pueden ser menos de 10 personas. En ningún momento lo veo como irresponsabilidad”, dijo.

En entrevista para ESPN, el músico compartió los resultados que se realizó este sábado. Dicho documento está en manos de este portal y señalan que son “negativo”, por lo que la fuente de contagio del jugador no proviene de él.

“Me comparten capturas de pantalla mis amigos para que vea la noticia. Fui a laboratorio y me pasaron resultado y di negativo. Estoy esperando el de mi compañero, José Socorro, porque ahorita no anda aquí. Me entregaron exámenes y salí negativo. Es prueba de que hubo responsabilidad, porque si no hubiera las medidas estaría contagiado”, externó.

Rodríguez señaló que a lo largo de su estancia Jonathan Orozco fue cuidadoso con su salud y la de los asistentes.

“En ningún momento lo vi irresponsable, porque al momento de entrar igual tenían medidas, como la de desinfectar los zapatos. A Jonathan le gusta cantar y de inmediato lo desinfectó cuando lo iba a usar. Nosotros estuvimos retirados de la gente y de su familia y era pura familia.

El músico dejó en claro que en aquella noche no había otros integrantes del plantel de la Laguna. “Eran uno o dos amigos, pero no fueron jugadores”.

Del mismo modo, señaló que el jugador no estuvo cerca de él. “No hubo abrazo y todo fue a distancia. Le gusta cantar y tenía su bote de desinfectante. No hubo contacto físico y al momento del pago fue transferencia. Nunca hubo contacto como tal”.

Del mismo modo, se defendió de las críticas en su contra y dejó en claro que al no tener un trabajo estable o una remuneración asegurada debe buscar el dinero para mantener a su familia.

“Nosotros vivimos al día y no tenemos un trabajo normal. Estamos sin prestaciones, aguinaldo o quincena asegurada. Al inicio intenté mantenerme al pie del renglón, cuidar a mi familia y no salir de casa. «Tenía un poco de ahorro, pero se acabó. Tengo que salir, porque mi esposa debe comer, mis niños tienen que comer. En la casa están las cuentas, recibos para pagar y todos los gastos de diario de alguna u otra manera debe obtenerlos. Sin apoyo de gobierno uno se muere uno de hambre o de Covid, entonces uno prefiere arriesgarse”, concluyó.

