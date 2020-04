Inicia UAdeC con la Cultura en Línea en el Marco del Día Internacional del Libro

Saltillo, Coahuila a 22 de Abril de 2020. En el marco del Día Internacional del Libro, este jueves 23 de abril, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural pone en marcha una jornada de recomendaciones de literatura dentro del programa Cultura en Línea UAdeC.

Bajo las circunstancias del distanciamiento social y el QuédateEnCasa debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, del 23 de abril al 30 de mayo los universitarios ofrecerán alternativas culturales en línea a través de las redes sociales en Facebook: @Universidad Autónoma de Coahuila @dpc.uadec; twitter: @UAdeC @dpcuadec e Instagram @uadec_ y @dpcuadec.

El jueves se inicia con la participación del rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, quien compartirá la recomendación de algún libro que haya leído, de igual manera se cuenta con la participación de universitarios entre ellos alumnos, maestros, egresados, trabajadores, directores y coordinadores universitarios.

El objetivo es promover el gusto por la lectura de obras de los distintos géneros literarios, así como novelas, cuentos, ensayos, libros didácticos, con temas de comedia, romance, terror, fantasía, ficción e incluso científicos, a través de la propia voz de quien lo recomienda como un buen hábito para disfrutar en el tiempo en casa.

Entre los participantes se encuentran: Salvador Hernández Vélez, rector de la UAdeC; Gabriela Carmona, maestra de la Facultad de Arquitectura US; Ruth Campos, estudiante de Administración de empresas, Piedras Negras UN; Casandra Aguilar, estudiante de derecho, Piedras Negras UN; Hugo Ortegón, maestro de FIME Monclova UN; Berenice Fuentes, difusión cultural UN.

Susana Trousselle y Esmeralda Gamboa, colaboradoras Infoteca Arteaga US; Karla Patricia Valdés García, directora de la Facultad de Psicología US; Gerardo Sosa, director de la Facultad de Ciencias Químicas US; Víctor Villanueva, Doblado Duarte, Alondra García, alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación US; Darío D. Aguillón Gutiérrez, director de Esc. De Artes Plásticas US.

Francisco Galaviz, maestro de la Esc. de Bachilleres Mariano Narváez US; Jesús Cervantes, maestro de la FCC US; San Juanita Torres Ruiz, maestra de la Facultad de Ciencia Educación y Humanidades US; Alejandro Reyes Valdés, ex alumno de la Esc. Superior de Música; Eliezer Jáuregui Arrazate, Difusión Cultural UAdeC; Sandra López Chavarría, Coordinación UT y Alfredo Castro, alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación UT.

Asimismo, la Coordinación de Patrimonio y Difusión Cultural de la UAdeC estará realizando publicaciones en sus redes sociales, con contenidos de cada una de las disciplinas artísticas con la participa el talento artístico universitario, maestros, alumnos y los grupos musicales representativos, en trabajo colaborativo aportarán sus propuestas, buscando ser una alternativa para la comunidad universitaria y el público en general de ocupar el tiempo de confinamiento de manera formativa.

En otro orden de ideas, se informar que la actividad cultural continua de forma regular con las adecuaciones y ajustes necesarios, tal es el caso de los talleres artísticos en que cada uno de ellos, los maestros responsables están dando seguimiento a través de grupos de WhatsApp, redes sociales y plataformas de video conferencia con cada uno de sus grupos de alumnos.

Los diplomados de historia de la música, historia del arte, pintura, han proseguido con lo marcado en el programa de contenidos, con el objetivo de concluir satisfactoriamente al finalizar el periodo enero-junio 2020.



