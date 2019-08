Inicia UA de C el Próximo lunes Proceso de Inscripción para Alumnos de Nuevo Ingreso

Saltillo, Coahuila a 01 de Agosto de 2019.- Del 5 al 9 de agosto los alumnos de bachillerato y licenciatura de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Coahuila, iniciarán el proceso de inscripción con la entrega de papelería en los planteles y módulos de las Unidades Saltillo, Torreón y Norte.

Para ingresar a la Universidad Autónoma de Coahuila, es requisito obligatorio realizarse un Examen Médico que evaluará el estado general de salud, el costo del es de 360 pesos, es necesario contestar la encuesta de salud en la página www.admisiones2.uadec.mx en el apartado “INSCRIPCIONES”, antes de acudir al examen médico.

Los estudiantes de nuevo ingreso para bachillerato deberán entregar comprobante de pago de la inscripción administrativa y examen de salud, (en caso de no contar con el examen de salud no podrán entregar documentos ni cargar materias), copia de la CURP, comprobante del servicio médico en caso de contar con este, si no cuentas con ninguno acudir a apoyos estudiantiles de la Unidad o consultar a la página.www.uadec.mx en seguro facultativo.

Además, entregar acta de nacimiento original, certificado original de estudios de secundaria o constancia completa con calificaciones actualizadas.

La documentación se entregará en los siguientes lugares, de acuerdo a la distribución de la primera letra del apellido paterno del alumno, en las propias escuelas de la Unidad Saltillo, Norte y Torreón.

El 5 de agosto los alumnos cuyo apellido paterno inicie con A, B, C, D, E, F, el 6 de agosto G, H, I, J, K, el 7 de agosto L, M, N, Ñ, O, el 8 de agosto P,Q,R,S,T y el 9 de agosto U,V,W,X,Y,Z.

La inscripción académica (carga de materias), es del 5 al 9 de agosto en la propia escuela, se deberá presentar el comprobante de pago de la inscripción, sellada por el Departamento de Control Escolar para que te puedan cargar las materias. El sello se obtiene en el proceso “Entrega de Documentos”.

La cuota interna de la escuela, se tramita en el propio plantel y es adicional al pago de la inscripción administrativa, la cantidad la designa cada unidad académica.

Por otra parte, los estudiantes a ingresar a licenciatura entregarán comprobante de pago de la inscripción administrativa y examen de salud, (de no contar con este no podrán entregar documentos ni cargar materias), la copia de tu CURP, comprobante del servicio médico, si no cuentas con este servicio acude a apoyos estudiantiles de tu Unidad.

Acta de nacimiento original recién actualizada, certificado original de estudios de secundaria, certificado original de estudios de bachillerato o constancia completa con calificaciones actualizadas y carta de autenticidad de quien emite el certificado.

La documentación se entregará en los siguientes módulos, Unidad Saltillo en la Infoteca Central Unidad Campo Redondo; en la Unidad Torreón en la Coordinación de Unidad que se ubica en Revolución y calle Comonfort; en la Unidad Norte en Infoteca Central Carretera 57 Km. 5 en Monclova y en las Facultades de FIME, FCA, Metalurgia y Psicología y los alumnos de Nueva Rosita, Piedras Negras y Acuña entregarán su papelería en las propias Escuelas.

El 5 de agosto entregarán los alumnos cuyo apellido paterno empiece con A, B, C, D, E, el 6 de agosto F, G, H, I, J, K, el 7 de agosto L, M, Ñ, N, O, el 8 de agosto P, Q, R, S, T y el 9 de agosto U, V, W, X, Y, Z.

La inscripción académica (carga de materias), es del 5 al 9 de agosto en la propia escuela, se deberá presentar el comprobante de pago de la inscripción, sellada por el Departamento de Control Escolar, el sello se proporciona durante el proceso “Entrega de Documentos”.

La cuota interna de la escuela, se tramita en la propia escuela y es adicional al pago de la inscripción administrativa.

