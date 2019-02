POR: Hugo Ramírez Iracheta

LAS ACCIONES del presidente Andrés Manuel López Obrador se distinguen por su

idealismo. Por cierto, no lo han acusado de peculado. De haber cometido este delito, sus enemigos ya hubieran hecho un escándalo tremendo. Además, su trabajo cotidiano de más de 12 horas es demostración de una innegable convicción de superar la crisis económica y moral de la nación. Lucha por acabar que el 60 por ciento de la población viva en la pobreza y el 40 por ciento se encuentre en pobreza extrema. Sin embargo, para lograr este objetivo necesita del apoyo del pueblo. Una declaración frecuente del Primer Mandatario

es: “Sin el pueblo, no soy nada”. También es reiterativa la petición de apoyo para hacer de México un país rico, respetado en el ámbito mundial y orgulloso de su pasado, su presente y su futuro.

LA AMBICIÓN y la codicia han transformado a funcionarios cuyo deber es salvaguardar a la

sociedad. Los convierten en individuos que anteponen su avaricia a la justicia social, sin importar la pobreza que provocan. Tal es la razón de la incongruencia de que un servidor público gane 600 mil pesos al mes y un obrero o empleado gane la mitad o menos de esa cifra en un año. Esto sólo puede ocurrir en un mal gobierno. La explotación a los trabajadores es un atropello a la justicia social. Los derechos del hombre se inscriben en casi todas las leyes de las naciones. La mayoría de las veces son solamente letras bien escritas. En los hechos valen poco o nada.

COMPRENSIÓN. Muchas veces escuché el refrán “En tierra de ciegos el tuerto es rey”. Como a la gente que le gusta este tipo de frases, a mí también me agradó. La cité delante de mi amigo Alfonso Ugarte y, como en otras ocasiones, me reconvino luego de mi respuesta negativa a su pregunta de si comprendía su sentido filosófico. “Se refiere, en un sentido, a las personas que leen las contratapas de libros y reseñas de películas para aparecer gente culta. No seas güey. No te dejes engañar”, explicó.

