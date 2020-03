Hospitales y laboratorios privados no están certificados para hacer prueba COVID-19: Indre

Ciudad de México a 19 de Marzo de 2020.- Hasta ahora, ningún laboratorio u hospital privado está autorizado para realizar la prueba confirmatoria del nuevo coronavirus COVID-19, señaló la directora de Diagnóstico y Referencia del Indre, Irma López Martínez.

Para que sean validados, detalló, se necesita primero evaluar el tipo de prueba, pues aunque todas son PCR, tienen diferentes metodologías. Luego, deben enviar sus pruebas para hacer un control de calidad, y una vez analizadas, podrán ser liberadas.

Adelantó que esta semana se trabaja para certificar nosocomios privados y laboratorios, en específico se avanza con dos hospitales, los cuales no pudo dar nombres por cuestión de autorización.

Hay dos hospitales que me envían constantemente sus gráficos, aunque está prueba no está validada, pero estoy corriendola a la par, y he tenido 100% de concordancia con los dos, aunque no sea el mismo sistema…» Irma López Martínez, directora de Diagnóstico y Referencia del Indre.

Sin embargo, señaló que no todos los laboratorios y hospitales del país acudieron a la reunión que se convocó y tampoco entregan de manera constante sus resultados para ser validadaos, por lo que no podrán realizar las pruebas.

Finalmente sostuvo que la prueba tiene un costo de alrededor de mil 400 pesos pero subrayó que actualmente todos los laboratorios de salud pública en México están validados para realizar la prueba confirmatoria del nuevo coronavirus y no tiene ningún costo para la población.

