Hombre que se disfrazó de adulto para vacunarse es hijo de la actriz Aida Pierce

Ciudad de México a 09 de Abril de 2021.- Hace unos días, la Ciudad de México tuvo dos casos de suplantación de identidad en los módulos de vacunación contra Covid-19. El incidente ocurrió en la alcaldía de Coyoacán y dos hombres ya fueron presentados ante las autoridades tras ser descubiertos, sin embargo, la polémica aumenta ahora que se ha confirmado que uno de los involucrados es hijo de la actriz Aida Pierce.

Fue el 27 de marzo cuando Christian Alberto, de 35 años, y Rubén, de 31, decidieron disfrazarse de adultos mayores. Los hombres presentaron documentos falsos para vacunarse contra la Covid-19, pero fueron descubiertos por su voz.

La actriz confirmó en un video que se trata de su hijo, además, explicó que no puede profundizar en el tema debido a la situación legal, no obstante, se refirió a los hechos como una ‘penosa situación’.

“Sí, mi hijo ha sido detenido. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado, les agradezco su apoyo el interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más, agradezco todo el apoyo y el cariño pero ahorita no podré contestar”, dijo en el video.

“En la esperanza de que todo este proceso tenga lugar, mi hijo y yo brindaremos la explicación debida, muchas gracias, es una situación penosa, difícil, pero diosito nos va ayudar”, agregó.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se informó que ambos sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de usurpación de identidad y falsificación o alteración y uso indebido de documentos.

El actor Rubén Morales Zerecero es hijo de Aida Pierce y ha tenido algunas participaciones en diferentes producciones. Antes de la actuación, ganó fama gracias a los videojuegos, pues en 2009 se convirtió en el subcampeón de la Copa Mundial Interactiva de la FIFA, y en 2005, ganó el tercer lugar en el campeonato mundial virtual de FIFA.

