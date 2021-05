Hijo de Mariana Levy hace llorar a Ana Bárbara

(AGENCIAS) 13 de Mayo de 2021.- El pasado 10 de mayo en medio de los festejos por el Día de las Madres, fueron varias las famosas que compartieron en redes sociales cómo celebraron esta fecha tan importante en compañía de sus hijos, una de ellas fue Ana Bárbara , quien decidió subir a sus stories de Instagram un mensaje que recibió por parte de José Emilio, hijo de Mariana Levy y su ex pareja José María Fernández ‘El Pirru’.

Después de la muerte de Mariana Levy, ‘El Pirru’ mantuvo una relación con Ana Bárbara, es por esto que durante el tiempo que estuvo casada con José María Fernández, la cantante se hizo cargo de Paula y José Emilio, éste último tenía cerca de un año cuando Ana Bárbara llegó a su vida.

Los hijos de Mariana Levy quieren a Ana Bárbara como si fuera su mamá, algo que quedó demostrado con el mensaje que recibió la intérprete por parte de José Emilio. «Gracias por ser mi mamá, gracias por tapar este vacío que teníamos cuando éramos niños y por seguir tapándolo. Gracias por siempre partirte la madre para poder sacarnos adelante, para ayudarnos, para venir a vernos», escribió el joven.

«Má, no sabes lo agradecido que estoy en la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar como mi mamá porque eso eres porque desde los ocho meses me recibiste en manos, tal vez no me pariste, no estuve 9 meses en tu vientre, pero eso no es lo que hace a una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho. Una madre es la que va a estar en cualquier momento para ayudarte, para abrazarte para escucharte y hasta para regañarte como tú también lo has hecho».

Finalmente, José Emilio también le agradeció a Ana Bárbara por seguir al pendiente de él y que espera poder compartir muchos años a su lado. “La mejor consejera, mejor amiga, compañera, pero sobre todo la mejor mamá. Gracias por haber llegado a mi vida y no haberte ido y sobre todo gracias por querer quedarte más tiempo en ella para verme crecer».

Estas palabras llegaron al corazón de la intérprete, quien reaccionó a lo largo de su video “De los mejores regalos del Día de las Madres, te amamos”, escribió en un fragmento del clip. “Eres un pedazo de mi alma… Y tú eres mijito, mi gordo, te amo”, agregó. “Mi gordo es el más sensible del mundo. ¡Gracias por este bello regalo!”, comentó.

En 2019, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ana Bárbara recordó el momento en el que se convirtió en una figura materna para José Emilio y Paula cuando se casó con el ‘El Pirru’ a pocos meses de la muerte de Mariana Levy. “Cumpliendo el año yo ya estaba con él, era su mamá, le di todos los biberones, todavía lo dormí bebé, lo bañé, todo, como una mamá, entonces los dos me empezaron a decir mamá muy chiquitos”, dijo la cantante.

Pero en 2010 con su separación, la intérprete tuvo que dejar a los niños que había criado como suyos, lo que significó un duro golpe para ella. “Ahí te va la parte bonita de la historia, los sigo viendo, los sigo disfrutando, también sufriendo porque ellos pasan cosas ya sabes cuando estás en la adolescencia”, contó la cantante.

