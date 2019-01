“He crecido mucho en Santos Laguna”: Furch

Torreón, Coahuila a 11 de Octubre de 2018.- Con nueve anotaciones en el Torneo Apertura 2018, el atacante Julio Furch se coloca en la cima de la tabla de goleo individual; el argentino destacó la confianza que vive en la ofensiva albiverde, al igual que el uruguayo Jonathan Rodríguez, sublíder de este rubro: “Se está haciendo un gran trabajo, contento por seguir marcando, por el momento que vive Jonathan Rodríguez, que esté con esa confianza. La verdad que las situaciones de gol que estamos creando, las concretamos, eso es muy bueno, obviamente siempre hay algo por mejorar, por ejemplo, si vamos ganando y tenemos alguna oportunidad más tratar de concretarla”.

“El Emperador” compite por esta distinción individual, aunque aseguró que su principal objetivo es ayudar al equipo a lograr una buena posición en la Liguilla: “Es una pelea que se está dando con otros jugadores, todavía hay muchas fechas por disputar. Me pondría muy contento el conseguir el título de goleo, pero no es algo que me llame mucho la atención, lo que más me importa es entrar cuanto antes a la Liguilla y quedar en una buena posición”.

Resaltó el apoyo y la confianza de sus compañeros, para vivir uno de los mejores momentos en su carrera: “Desde antes se viene haciendo un buen trabajo, he crecido mucho en Santos Laguna, se lo debo mucho a mis compañeros, quienes tienen una gran calidad, ellos no dudan en ese momento darme el balón para que yo defina, entonces es confianza también de ellos y la experiencia suma mucho”.

El ariete sudamericano afirmó que la pausa por la Fecha FIFA no afectará su desempeño: “Tenemos un equipo muy profesional, estoy seguro que en estas dos semanas fuertes de trabajo vamos a crecer y a estar mejor todavía”.

