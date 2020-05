Hasta el 15 de junio reabrirán las Iglesias de la Diócesis de Torreón

Torreón, Coahuila a 27 de Mayo del 2020. El obispo de Torreón Luis Martín Barraza dijo que será hasta el 15 de junio, fecha tentativa en que se abrirán los templos para celebrar la Eucaristía, de manera paulatina, siguendo los protocolos de salud que implementaron las autoridades, tomando la sana distancia, portando cubrebocas, sanitizando manos y la capacidad será implementada por el párroco según el tamaño de cada iglesia.

Señaló que se tenía previsto para el 1 se junio la reapertura en la comunidad de la Diócesis de Torreón, pero tomando encuenta el pulso de la opinión pública y preponderando la salud y la vida, se llegó a la decisión de postergar la fecha, aún definiéndola tentativamente, considerando los casos de contagio por Covid-19 en los 5 municipio de la Comarca Lagunera.

El obispo enfatizó que el fin de la economía debe de preponderar por encima de cualquier otra consideración, la vida integral del ser humano y no lo contrario.

«La fe es un don esencial, puesto que promueve la vida integral… tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve encarcelado y me visitaste. Aun así en estos momentos de pandemia debemos cuidar la vida y cultivar la vida espiritual. Que ahora no podemos congregarnos, no tenemos pretexto. Dios nos está educando ahora, para continuar con nuevas formas profesando nuestra fe».

En cuanto a la reapertura económica del pais, el primero de junio, señaló que debe de tomarse con cautela, porque la economía debe estar al servicio de la vida y no del lucro, eso hay que tomarlo con cuidado.

Reconoció que la falta de servicios parroquiales, muchos párrocos han padecido para pagar sueldo, por lo que en la Diócesis han tenido de reducir sueldo y ayudar a solventar las carencias de algunas parroquias.

aseguró que hay sacerdotes disponibles para acompañar enfermos de coronavirus, asisitir a familiares ante la pérdida de seres queridos u otro servicio.

Luis Martin Barraza confió que ante esta pandemia que azota a todo el mundo y en particular a la Región Lagunera, saldrá fortalecida la comunidad católica, aumentando su fé y su participación el culto religioso, «nadie valora lo que tiene, hasta que lo ve perdido».

