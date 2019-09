Gobernadores pedirán Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal: Aispuro Torres

Durango, Durango a 13 de Septiembre de 2019.- Los gobernadores del país no sólo están molestos por la forma en que se presentó el paquete económico, sino que ahora hasta contemplan solicitar una reforma o adecuación a la Ley de Coordinación Fiscal, ya que son las ciudades más pobladas las que se llevan gran parte de los impuestos que se pagan en el resto del territorio nacional.

El gobernador del estado de Durango, José Aispuro Torres, fue quien por la mañana del viernes se expresó en tales términos al ser cuestionado por los representantes de la prensa con relación a su postura de pretender abandonar con otros mandatarios, el Pacto de Coordinación Fiscal.

Dijo el mandatario que “vamos a sentarnos en los próximos días todos los gobernadores con el Secretario de Hacienda y además está buscándose un encuentro con el presidente de la república, pues consideramos que necesariamente debe haber una reforma ó modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, ya que estados como el de Durango no pueden seguir en esta inercia, donde somos de las entidades que año con año vamos perdiendo más recursos, porque la población que tenemos no nos da para que la distribución de los recursos sea equitativa, y que, por criterio, la entrega sea en función de la población y no de las circunstancias orográficas, de la extensión territorial y de lo que cuesta prestar un servicio en cada una de las comunidades, factores que no se toman en cuenta y sólo se

aprecia la parte que tiene qué ver con la población, de ahí que sean la ciudad de México y el estado de México, los que se lleven la mayor parte del recurso y, paradógicamente, son estas dos poblaciones las que menos aportan a la educación, y en cambio sí se llevan una buena tajada de los impuestos que se pagan en el resto del país, de ahí que esté solicitándose una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal, con la única finalidad de que la distribución de recursos sea más justa y equitativa”.

