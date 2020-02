Gloria Trevi, atacada en redes por su forma de caminar en la Semana de la Moda

Nuevo York a 12 de Febrero de 2020.- La Semana de la Moda en Nueva York inició y con ella siete días consecutivos de pura moda donde diseñadores de todos los continentes y las grandes marcas de lujo presentan las colecciones que anticipan desde ya las tendencias del otoño invierno 2020-2021.

El espectáculo atrajo a un puñado de jóvenes celebridades de Hollywood, incluida la cantante dominicana Natti Natasha, la actriz de «Liv and Maddie» Dove Cameron y la estrella de «Girls» Zosia Mamet.

Los diseñadores David y Phillipe Blond, quisieron incluir a Gloria en su pasarela, donde la cantante portó un entallado corsé blanco y unas plataformas, al mismo tiempo que caminaba con una hermosa sonrisa característica ella.

Sin embargo, a los cibernautas no les gusto mucho su participación en la pasarela, ya que según para su gusto le faltó actitud, por lo que fue duramente criticada en redes sociales.

Una de las más fuertes criticas fue la del diseñador y conductor Gerard Cortez, quien en su cuenta oficial de Twitter hizo una publicación haciendo referencia a la manera de caminar de Gloria durante la pasarela.

Así desfiló Gloria Trevi en New York Fashion Week para The Blonds. Que cool pero su caminata no hace nada de match con sus canciones tan “soy la mejor, la más, la grande, todos me miran, ábranse perras que llegué yo…” pic.twitter.com/ddGmuDSEtz — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) February 10, 2020

Aunque cabe destacar, que Gloria Trevi es una delas cantantes más queridas en México, por lo que muchos de sus fans que la defendieron de los comentarios negativos sobre su participación, además de felicitarla por estar en uno de los eventos mas importantes a nivel mundial de la moda.

