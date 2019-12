Ganadores del Segundo Circuito Nacional de Caminata «Coahuila de Zaragoza 2019»

Torreón, Coahuila a 13 de Diciembre de 2019.- Con la asistencia de más de 350 marchistas de varios estados del País se realizó el Segundo Circuito Nacional de Caminata “Coahuila de Zaragoza 2019”, luego del éxito que tuvo la primera fecha realizada en Saltillo.

Alina Garza Herrera, Directora del Instituto Estatal del Deporte (INEDEC), informó que este Segundo Circuito se llevó a cabo en el Bosque Venustiano Carranza, en donde se dispusieron los recorridos para las diferentes distancias.

El INEDEC, en coordinación con la Comisión Nacional de Caminata, fomentan esta disciplina poco practicada en el norte del País, que ha dado grandes satisfacciones a México en el ámbito nacional e internacional.

Garza Herrera destacó que decenas de familias de la Región Laguna disfrutaron de un deporte diferente y apoyaron a los atletas locales y a los de otras entidades, así como a los marchistas élite.

“Para fomentar la práctica de este deporte en Coahuila, próximamente se abrirán escuelas en diferentes municipios”, expresó.

Con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Garza Herrera presenció las pruebas de las diferentes categorías.

Los marchistas participantes representan a 50 escuelas provenientes principalmente del centro y sur del País.

Informó la mesa técnica de la Comisión Nacional de Caminata que en las categorías en las que se participó en este circuito fueron: Promocional (13 años); Sub 16 (14-15 años); Sub 18 (16-17 años); Sub 20 (18-19 años) y Sub 23 (20-21 y 22 años). Todas las categorías en las ramas Varonil y Femenil en distancias de 3, 5, 8 y 10 kilómetros.

Resultados Segundo Circuito Nacional de Caminata

20Km Libre Varonil

1.- Brandon Segura Zepeda.

2.- Jesús Tadeo Vega.

3.- Gustavo Israel Solís Avendaño.

10Km Libre Femenil

1.- Andrea Martínez Rivera.

2.- Vivian Castillo.

3.- Diana Miranda.

10Km Sub 20 Varonil

1.- Carlos Emiliano Mercenario Arzof.

2.- Juan Fernando Alfaro López.

3.- Issac Porcayo Villarreal.

10Km Sub 20 Femenil

1.- Rocío Sánchez Gaytán.

2.- Natalia Prieto.

3.- Sarahy Díaz Santana.

5Km Novatos Varonil

1.- Erik Daniel Bocanegra Aguilar.

2.- Jorge Hernández Sanabra.

3.- Roberto Aaron Palacios Duarte.

3Km Novatos Femenil

1.- Celic Stephanie Girón Cabrera.

2.- Citlali Martínez Rodríguez.

3.- Vanessa Jimena Martínez Martínez.

3Km Promocional Varonil

1.- Oliver Mancilla.

2.- Carlos Fernando López Mendoza.

3.- Emanuel Salazar Rivera.

3Km Promocional Femenil

1.- Valeria Flores.

2.- Nadia Joselyn Villagrán Alcántara.

2.- Ashly Guadalupe Santiago Francisco.

2Km Especialidad Local Varonil

1.- Rodrigo García Sotelo.

2.- David Hernández Sánchez.

3.- Pablo Leza Meza.

2Km Especialidad Local Femenil

1.- María Fernanda González López.

2.- Deisi Figueroa Medina.

3.- Camila González López.

