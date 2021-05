Fustiga AMLO por quitar candidaturas a Salgado y Morón

Ciudad de México a 30 de Abril de 2021.- Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) son enemigos de la democracia, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador al volver a referirse a la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por la gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

En conferencia matutina, sostuvo que este asunto fue injusto, antidemocrático, anticonstitucional y tramposo. Asimismo, aprovechó para mostrar en la pantalla del Salón Tesorería de Palacio Nacional el manifiesto de gobernadores de Morena, que cerraron filas a favor de Salgado Macedonio y Morón.

“Me gustó mucho porque demuestra, y aquí lo expliqué ayer y va a quedar para la historia, de cómo el Tribunal dice una cosa y luego se contradice. Quién sabe qué les hizo cambiar de parecer”, señaló.

“El Tribunal le dice al INE que era un exceso quitarles la candidatura, y luego el INE no solo no toma en cuenta la resolución del Tribunal, sino que le agrega. Los gobernadores remarcan que los magistrados habían considerado al inicio como excesiva y desproporcionada la sanción del INE. Y sin embargo, hasta con más agravantes, los magistrados cancelan las candidaturas. No quiero meterme en honduras, pero está lo que le sigue de raro”.

El primer mandatario volvió a subrayar que debe ser el pueblo quien elija a sus gobernantes. No obstante, afirmó que este tipo de organismos fueron creados para que no haya democracia en el país.

“Entonces, si el candidato o la candidata son malísimos, ¿que no se van a dar cuenta? ¿Nosotros los que vamos a decidir? ¡Los grandes electores! No”, expresó.

Asimismo, denunció que hay campañas “con todo” contra candidatos que son favoritos. Dijo que era increíble que de la nada, por publicidad de grupos de intereses creados y el cuarto poder, se imponga a gobernantes.

“Con campañas mediáticas, al que quieren lo tratan muy bien como ahora que tienen a un preferido, no le ven ningún defecto y a los demás, sobre todo a los que pueden competirle al candidato favorito, campaña con todo”, dijo.

