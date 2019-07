‘Frida tiene trastorno límite de la personalidad’: dice Alejandra Guzmán

(AGENCIAS)

04 de Julio de 2019.- Alejandra Guzmán reveló en entrevista para el programa De Primera Mano que fue víctima de abusos a manos de su hija Frida Sofía , pero también destapó una de las razones por las que su primogénita actúa de esa manera y es que, de acuerdo la cantante, su hija sufre trastorno límite de la personalidad.

Durante la charla que sostuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de “Reina de corazones” destacó que por muchos años ella trató de ayudar a su hija mediante terapia psicológica, pero que ella no se la puede pasar pidiéndole perdón todo el tiempo.

“Comprendo que no está en el mejor momento. He tratado este tema con ella ante terapeutas más de ocho años. Lo que pasa es que yo no te puedo pedir perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy, pero ella necesita ayuda porque tiene ‘border personality’ (trastorno límite de la personalidad), así se llama lo que ella tiene”, expresó.

La estrella aceptó que desde los 12 años, Frida Sofía vive sola en Estados Unidos, pero aclaró que fue por decisión propia, pese a que la joven, de ahora 27 años, afirma que su mamá hizo todo lo posible por alejarla.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía (Alejandra Guzmán y Frida Sofía)

Y agregó que la ahora cantante tiene todo para ser feliz, pero que gran parte de la situación que vive es porque no quiere pedir ayuda profesional ni a su familia.

“Creo que ella necesita amor propio, ella necesita pedir ayuda, ella necesita una terapia importante, porque si tú tomas pastillas sin un terapeuta se pueden desfasar muchas cosas que yo no entiendo. Yo entiendo de alcoholismo, te entiendo cosas de polímeros, cosas que he vivido, pero yo no te puedo hablar de una enfermedad que yo no he vivido, pero entiendo que es una enfermedad y lo acepto así, porque viene de una enfermedad porque Frida no es así”, declaró ante la emisión.

La hija de Silvia Pinal también señaló que el comportamiento de su hija es propiciado por las malas influencias.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía. (Instagram)

“Al final qué lástima que la utilicen así, que lástima que ella no se dé cuenta. Que Dios los bendiga porque todo lo que hace uno se les regresa, sea bueno o sea malo, yo creo que hay que tener valor para afrontar las cosas directamente, si tienen algún problema conmigo aquí estoy», agregó.

Ante las acusaciones de la intérprete de “Ándale”, quien dijo que desde pequeña vivió sola e incluso hizo referencia a los abusos de sustancias que vivió su mamá, la Guzmán añadió que ha hecho todo lo posible por mantenerse sobria y darle lo mejor a su hija, porque ella ha sido madre y padre al mismo tiempo.

“Si he tenido errores, sí claro que sí. He sido madre y padre, he trabajado mucho, me he fletado mucho en estar sobria y bien, en trabajar, en sacar mi mejor yo. Pienso que tengo que darle tiempo al tiempo, dejarle a Dios esto porque yo no puedo con esto”, indicó.

Pese a todo el escándalo creado, la estrella no se da por vencida y todavía tiene la esperanza de reconciliarse con Frida, con quien desea tener una nueva relación basada en el respeto y la verdad.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía (Instagram/Alejandra Guzmán )

