Frida Sofía se burla de congelamiento de cuentas de Enrique Guzmán

(AGENCIAS)

Enrique Guzmán se quejó en las redes sociales que sus cuentas habían sido congeladas por el SAT; fue así que la dependencia informó que el cantante había sido acreedor a esta medida debido a que debía impuestos.

Fue así que su polémica nieta, Frida Sofía, arremetió contra su propio abuelo, pues en su participación con el Escorpión Dorado, la cantante afirmó que le habían congelado las cuentas a Guzmán por “ no apoyarla y ser grosero”.

“Ya le cerraron su cuentas, por grosero usted. Por no quererme apoyar, pero no importa, abuelo. Es como yo”, dijo en entrevista con el Escorpión Dorado.

Pero es no fue todo, pues Frida Sofía dijo que su abuela Silvia Pinal tampoco le habla. “No, güey, neta no me habla mi abuelita. Y con mi mamá, no nos hemos comunicado, me tienen incomunicada”, dijo.

Por su parte, Enrique Guzmán se presentó en el programa Venga la alegría, donde se mostró muy triste por la actitud de su nieta, a quien dijo, por el momento no quiere ver ni saber nada de ella y se dijo dolido de ver las declaraciones de su nieta.

