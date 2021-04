Frida Sofía revela cómo empezó su rivalidad con Michelle Salas

(AGENCIAS) 09 de Abril de 2021.- Frida Sofía decidió hablar de todas las controversias que ha tenido en su vida en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, y ahora tocó el turno de sus diferencias con Michelle Salas. La hija de Alejandra Guzmán explicó cómo inició la rivalidad con su sobrina y fijó su postura sobre lo que espera o no de ella.

Al respecto, Frida explicó: “[Se pelearon] por mustia, porque… llevaban toda la vida siempre las comparaciones de que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia, y Frida es la manzana podrida, la discordia de Las Pinal, y yo ‘¡Ay, no!’

Como que a ti te pintan lo que quieras y te lo crees, pero no, así no es, ni ella, ni las cosas, ni éramos así. Cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice [la portada] de Playboy; ahí fueron las críticas más duras, y alguien me dijo ‘¿Qué opinas de lo que dijo Michelle que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?’, y yo como: ‘Pues sí, pero ¿quién tiene la portada?’, y ahí empezó”.

Sobre si actualmente lleva buena relación con ella, Frida comentó: “no, ya no… no [la ha vuelto a ver] y la verdad no [le interesa]”.

Al ser cuestionada a quién sí le interesa volver a ver de la dinastía Pinal, Frida comentó entre risas: “A mi abuela. Nunca he tenido un problema con mi abuela, pero mi abuela vive en Televisa… amo a mi abuela Pinal, es todo un personaje, y a mi prima Giordana”

Cuando Gustavo Adolfo le mencionó a su abuela paterna, Estela Moctezuma, Frida subrayó: “Ella sí… ella es my number one [mi número uno]… era la que le decía a María Félix ‘¡cállate que estoy trabajando!’, así pues, imagínate a la Doña así [y su abuela diciendo] ‘pues que se espere’…”.

Sobre la charla que sostuvo con Alejandra durante el programa Despierta América , Frida Sofía sostuvo que las intenciones del matutino fueron las mejores y reiteró que siempre necesitará a su mamá en su vida.

“Es verdad, siempre la he necesitado en mi vida para ser feliz; es mi mamá, siempre la voy a amar, pero lo que más anhelo es sinceridad y que acepte las cosas que hizo y que lo haga en público. Dice que yo hago todo en público, pero aquí podemos los dos decir que esto de publicar unas bombas de las dos ha sido una guerra mutua, no nada más yo salgo [a decir cosas]”.

Frida Sofía también dijo entre lágrimas lo complicado que fue para ella vivir sola desde que era muy joven. “Empecé a vivir solita desde los 16 en un departamento, o sea yo a los 16 ya tenía 21. Me encantaba [el departamento] porque era ‘el lugar’ después de la escuela: no había papás, no había reglas, no había nada».

«Yo vivía sola, en mi depa de tres cuartos, ¡imagínate a los 16!, y sí… entonces ¡pobres vecinos! y ya te imaginarás mis des… El maestro decía: ‘Cuando lleguen díganle a sus papás’, y yo así con cara de ‘not it’s gonna be the case [no va a ser el caso]’, pero con mis calificaciones impecables. Aunque no le tenía que entregar la boleta a mi mamá, [las calificaciones] eran para mí”.

La cantante aclaró también su supuesto trastorno de personalidad: “Me encantaría que estuviera un psiquiatra… No es que quiera público o por colgarme de Alejandra, no, ¿por qué quiero hacer esto público?, porque de otra manera se queda como siempre se ha quedado: tú me pones así [de frente] con mi mamá y yo hablo. Que nos pregunten a las dos, yo no tengo que… fingir, no tengo nada que esconder, y si algo sale de mi boca, polémica o no, es verdad”.

