FGR niega haber detenido a Juan Carlos Lastiri; esposa teme secuestro

(AGENCIAS)

01 de Noviembre de 2019.- Jaqueline Yamal, esposa de Juan Carlos Lastiri, exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ligado a Rosario Robles, señaló que desconoce el paradero de su marido y que, hasta el momento, no existe un indicio que le permita saber dónde está; además, pidió a las autoridades certeza para descartar un secuestro. Según información que circula en medios, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que nunca detuvo al exfuncionario.

De igual manera, el sistema penitenciario de la Ciudad de México señaló que no existe ninguna información sobre la detención en ningún reclusorio de la ciudad del también exempleado de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol),

Gobernador de Puebla confirmó detención de Juan Carlos Lastiri

El pasado 30 de octubre, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó la detención de Lastiri, quien aseguró que fue aprehendido por la FGR cuando hacía ejercicio en el municipio poblano de Zacatlán de las Manzanas y luego enviado al Reclusorio Oriente.

El mandatario poblano pidió, tras ser cuestionado sobre la información que circulaba de Lastiri, “que se aplicara la ley si se le comprobaban anomalías”.

Detenido en el Reclusorio Oriente, las causas y los delitos que se le imputan aún no han sido corroborados, todos suponen que son por los asuntos relacionados por el manejo indebido de los diferentes programas federales que se dieron desde Sedatu; es lo que se especula, es lo que puedo opinar y bueno que se aplique la ley”, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

Hasta el momento, el gobernador de Puebla no ha emitido una nueva postura sobre su declaración en la que señaló que la FGR detuvo a Juan Carlos Lastiri, y se espera que en las próximas horas hable sobre el caso.

Esposa niega saber paradero y teme secuestro

Entrevistada en Puebla, Jaqueline Yamal, esposa de Lastiri Quirós, dijo desconocer el paradero de su marido y no tener información alguna de dónde está.

No está en ningún reclusorio. No sé dónde esté, nosotros necesitamos certeza para descartar un secuestro. (…) No tenemos absolutamente ninguna información de mi esposo. No sabemos dónde está”, comentó Jaqueline Yamal

La mujer agregó que ya solicitó información ante la FGR, así como en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, pero no ha tenido suerte.

De acuerdo con familiares, más de 36 horas han pasado y se desconoce el paradero de quien también es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Carlos Lastiri, quien el pasado jueves por la mañana, en el municipio de Zacatlán, fue visto por última vez por un grupo de amigos, quienes señalaron que fue “levantado por un grupo armado», lo que apuntaría a un secuestro.

¿Quién es Juan Carlos Lastiri?

Durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Juan Carlos Lastiri se desempeñó como secretario de Gestión Social en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y, una vez iniciada la administración federal, se le asignó a la entonces Sedesol como funcionario de segundo nivel.

Cuando Lastiri fungía como subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, habría firmado uno de los convenios bajo sospecha por 338 millones de pesos, mismo que fue investigado por la auditoría 246 y que derivó en una primera denuncia penal en octubre de 2015.

Juan Carlos Lastiri era un personaje muy cercano a Rosario Robles Berlanga, quien lo designó subsecretario en la Sedesol y en la Sedatu durante el sexenio de la administración pasada y quien actualmente está presa en el Reclusorio de Santa Martha.

