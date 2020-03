Felicita AMLO a mujeres y se lanza contra Conservadores: «La mayoría no cayó en la provocación»

Ciudad de México a 09 de Marzo de 2020.- Tras felicitar a las participantes en la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que mientras algunas defienden sus derechos y se manifiestan contra los feminicidios, hay otra corriente que está en contra de su gobierno.

En la conferencia de prensa matutina, manifestó que pese a las protestas violentas en la Ciudad de México no se reprimió como quisieran los conservadores.

Afirmó que su gobierno es responsable de garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a la libre manifestación de las ideas, por lo que nunca impedirá que haya manifestaciones.

Ayer hubieron marchas en casi todo los estados, en general sin problema, solo unos actos de provocación y de violencia en la manifestación de la Ciudad de México pero muy aislados y no de la inmensa mayoría de las participantes, grupos que quisieron provocar y los encargados del orden, la mayoría mujeres, no cayeron en la provocación. – AMLO Presidente de México

El primer mandatario felicitó “a todas las mujeres que participaron en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de las encargadas de evitar la violencia, que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa y no hubo represión, no se puede hablar de un Estado represor, el Estado en esta nueva etapa no va a reprimir al pueblo, somos distintos, no se va a reprimir a los mexicanos”.

Insistió en que no se usará la fuerza pública, la marina, la policía para reprimir al pueblo ya que su gobierno no es igual a los anteriores, “y vamos a respetar los derechos de la libre manifestación de las ideas”.

No debe llevarse a cabo ninguna acción contra las que actuaron con exceso, no queremos que se use este movimiento, tiene varias aristas, y luchan por sus derechos, en contra de los feminicidios. – AMLO

Sin embargo, dijo que “hay otra vertiente que están en contra nuestra, y lo que quieren es que fracase el gobierno y no pueda consumarse la cuarta transformación”.

Advirtió que el “conservadurismo disfrazado de feminismo o lo que resulte”.

Dijo que ha estado unas 30 veces en el Zócalo y hubo cobertura de los medios intensa.

“Se garantizaron libertades, no hubo represión, no pudieron los conservadores articularse, siguen sin poder agruparse para formar lo que se conoce como de reacción.Ahora están moralmente y políticamente derrotados”, aseguró.

Dijo que los conservadores están en los cambios profundos, pero aclaró que “ya se acabó el saqueo y se acabó la robadera, el bandidaje oficial”.

