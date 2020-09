Ex asistente de José José: “Sarita Sosa tiene antecedentes de esquizofrenia”

(AGENCIAS)

29 de Septiembre de 2020.- Desde el año 2000 y hasta su muerte, José José contó con una persona de su entera confianza: Laura Núñez, quien decidió dejar a un lado el periodismo de espectáculos

para convertirse en el brazo derecho del Príncipe de la Canción.

Esa posición le permitió llevar las riendas de su agenda laboral, y también conocer y hasta formar parte de su vida personal. A un año de la muerte del cantante, destapa en entrevista cómo fue la relación con Sarita Sosa, fruto del matrimonio de José José con Sara Salazar, a quien ella le dio biberón, enseñó a caminar y compartió los mejores consejos.

Tras conocerla al dedillo, no le sorprendió la forma en que actuó al esconder a sus hermanos, José Joel y Marysol, los restos del artista, ya que, revela, en la familia Salazar hay antecedentes de esquizofrenia. De esto y de su demanda laboral en proceso nos platicó en entrevista.

¿Nunca te peleaste con él?

No, porque hubo un pacto: él me pidió que le dijera siempre la verdad hasta de su vida privada. Incluso me platicaba cosas de su hija y yo le decía: “Tu hija es muy mitómana”, y me contestaba: “Es verdad”.

Claro, porque fue la época que a mí me tocó trabajar con él, y ella fue muy chantajista, muy mitómana desde pequeña. Ella nunca estudió y tenía todo el tiempo para fabricar historias, pero era por ocio. Según ella hizo high school (preparatoria) en casa, y no; luego nosotros llenábamos los libros. Yo le decía a José: “Métela a la escuela, por eso idea muchas cosas en su cabeza”.

Además, tiene antecedentes esquizofrénicos por parte de la familia materna, y por eso José cedía a muchas cosas de ella. Él siempre se sintió triste por esa situación; él mismo me decía que se le fue de las manos, no tenía el carácter. Yo fui testigo de que sus hermanas trataron de educarla, pero nunca se pudo. Yo le di biberón, la enseñé a caminar, le di mis mejores consejos y traté de orientarla, pero por su papá más que nada, para que no sufriera, pero no lo logré.

¿El tema de la esquizofrenia se lo contaste a José?

Sí. No sé si la abuela o la bisabuela. Creo que una tía también tiene problemas, y a la señora Sara le dio su aneurisma. Todo eran cosas mentales.

¿Qué opinas de la forma en que actuó Sarita cuando murió José José?

No me extrañó, porque era muy mitómana, de un desequilibrio mental. Cuando llegamos a Miami no contestó nunca las llamadas de sus hermanos, hasta que el Consulado le pidió que fuera a una cita, en la cual nunca respetó los acuerdos que se hicieron formalmente, hizo lo que quiso. Eso no es de una persona que está en su sano juicio.

Le falló al país que le da de comer, que es México, el país donde nació su papá; le falló a los mexicanos que se encuentran en cualquier parte del mundo.

¿Le guardas rencor?

No, más bien lástima, tanto de sentimiento como de lo que le va a pasar, porque yo me voy a lo divino. Prefiero manejarme por eso, y sé que cuando le llegue su factura universal, le va a desglosar el IVA paso a paso.

¿Tienes algún mensaje para ella?

No. Ya cuando salgan las cosas legales nos tendremos que ver.

¿Cómo va tu demanda laboral?

Yo estoy demandando en México y Estados Unidos a quien resulte albacea de los bienes del señor José José, que sabemos quién es, pero a nivel legal hasta que no salga ya públicamente. Yo no puedo entablar una demanda porque no puedo poner a quien resulte responsable; tiene que ser a la albacea o a la persona que dejó José como presidenta de su empresa.

¿Estás asesorada legalmente?

Sí; no tengo un gran bufete de abogados porque no lo necesito; cuando tienes la verdad, con el abogado de oficio que te ponen está perfecto. Si las leyes van con la verdad y con la justicia, no tengo ningún problema; tengo al mejor abogado, que es Dios.

