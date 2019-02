“Estoy muy contento de ser parte de esta gran familia”: Moreno

Torreón, Coahuila a 31 de Enero de 2019.- Inició una nueva etapa para el colombiano Marlos Moreno, ahora como Guerrero. Y es que este miércoles, en el Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo, se realizó la presentación oficial del refuerzo santista, quien de inmediato se puso a las órdenes del Cuerpo Técnico albiverde, de cara a la Liga MX y la Liga de Campeones Concacaf.

José Riestra, Vicepresidente de Futbol de Santos Laguna, fue el encargado de darle la bienvenida al futbolista cafetalero: “Muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Marlos Moreno, conocemos muy bien su carrera, su desempeño. Cuando termina su participación con el Atlético Nacional, después de ser campeón de la Copa Libertadores, hubo un interés alto por parte de nosotros de que viniera. En ese momento y gracias a sus enormes cualidades, firma un contrato con el Manchester City y empieza una aventura que lo ha llevado por equipos importantes, como el Deportivo La Coruña, el Girona y hace algunos meses en Brasil.

En este momento de desarrollo en su carrera, con muchas ganas de ratificar su nivel, se da la oportunidad y nos encontramos en el camino una vez más. Estamos seguros de lo que va a aportar al equipo, su gran calidad, no solo como jugador sino también como persona”.

Marlos, quien ya trabajó junto a sus compañeros, brindó un primer mensaje como santista: “La verdad estoy muy contento de ser parte de esta gran familia. Desde que llegué acá me he sentido muy cómodo, los compañeros me han tratado muy bien. Se me hace un poco más fácil el tema de la adaptación porque conozco a Déinner Quiñones, una persona que me ha ayudado mucho desde que estoy aquí. Esperemos lograr los objetivos, tratar de llegar a pelear varios títulos y en lo personal dar lo mejor de mí para ayudar al equipo”.

Aseguró tener la disposición de pelear por los objetivos trazados: “Lo importante es que tengo la disposición, quiero estar acá. Cuando me hicieron el llamado sin dudarlo pensé en venir. Lo importante es la ilusión, los objetivos que se tienen presentes y lograrlos”.

Me gusta: Me gusta Cargando...