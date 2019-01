“Estoy listo para aportar lo que me corresponde”: Castro

McAllen, Texas a 11 de Julio de 2018.- Luego de disputar su primer partido amistoso con la playera de Santos Laguna, el defensor Alejandro Castro resaltó la unidad y la exigencia que se vive en el plantel lagunero: “Es un grupo muy unido, en el cual hay mucha exigencia. Hay una gran competencia interna y por eso al final de cuentas los más beneficiados somos nosotros. Tenemos que pelear un puesto todos los días y cuando te lo ganas tienes que mantener un alto nivel, porque sabes que atrás hay gente que quiere jugar”.

El zaguero albiverde se mostró contento con la oportunidad que le brinda el futbol, de portar el escudo de los Guerreros: “Me siento muy bien. Estoy muy contento de estar aquí, hay un gran grupo de personas, por supuesto mucha calidad en lo futbolístico, pero sobre todo en lo humano, eso siempre ayuda. Me siento muy acoplado, el grupo me ha recibido muy bien”.

Con respecto al tema físico, mencionó: “Me siento también muy bien; tenía casi un mes trabajando.

En vacaciones también trabajé, entonces me siento muy bien. No he tenido ningún problema en cuanto a la adaptación y estoy listo para aportar lo que me corresponde”.

Destacó el apoyo de los Guerreros Sin Fronteras en Estados Unidos: “La afición está muy contenta y muy ilusionada con lo que se hizo el certamen pasado. Por supuesto que nosotros también estamos buscando hacer un torneo excelente, tal y como sucedió en el anterior.

Para culminar, aseguró que sería fundamental el iniciar su proceso con la escuadra albiverde, consiguiendo el Campeón de Campeones: “Siempre es bueno y muy gratificante el iniciar ganando.

En los equipos grandes siempre tienes que buscar ganar todos los partidos y todos los torneos, no puedes salir con otra mentalidad. Llegar aquí, tener una semana, y empezar ganando sería algo espectacular”.

