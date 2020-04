Especialista en epidemias recomienda que la Liga MX tenga estadios llenos hasta 2021

(AGENCIAS)

29 de Abril de 2020.- El epidemiólogo Alejandro Macías, exComisionado Nacional para la Prevención y el Control de la Epidemia en México durante la emergencia sanitaria de 2009, por el virus del H1N1 y actual profesor de la Universidad de Guanajuato, en México, habló acerca las posibilidades de que los eventos masivos regresen pronto.

«Una vez que empiece la fase ascendente generalmente suele tomar, por lo menos, 2 meses para resolverse. Supongo que nos debería tomar por lo menos el mes de mayo y de junio. Difícilmente vamos a volver en algunos de esos 2 meses a las actividades masivas».

Sobre un posible regreso del fútbol destacó: «A puerta cerrada los riesgos serían menores a partir de mediados de junio. Ahora, también hay que aclarar que estamos hablando de la primera oleada de la epidemia. No es difícil pensar, de hecho es lo más probable, que mucha gente no se va a infectar y va a quedar suceptible y es muy probable que en meses venideros pudieran venir una segunda y tercera oleada de la epidemia».»Seguramente dentro de los equipos, en donde cada jugador tiene un valor muy alto, van a hacer muestreos clínicos para ver si alguno se enferma sacarlo inmediatamente del equipo y mandarlo en cuarentena a casa. El muestreo y las pruebas de laboratorio se van a tener que incrementar, no solo en los equipos deportivos profesionales, también en otros sectores». Añadió.Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 fueron el evento deportivo más grande de este año al que impactó el Covid-19, obligando al COI y al Comité Organizador a posponer un año la justa veraniega. Macías confía en que para mediados del 2021, las cosas vuelvan «a la normalidad».»Para julio de 2021 a lo mejor si se puede hacer, pero yo creo que la asistencia masiva que se espera en estadios, en distintos lugares de aglomeración, va a ser limitada, aún a mediados del año que entra».»Mientras no llegue la vacuna, no podemos pensar que todo va a ser normal. Esa va a ser la moneda de cambio para que todo vuela a la normalidad», concluyó el epidemiólogo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...