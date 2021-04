Enrique Guzmán reaparece tras escándalo

(AGENCIAS) 27 de Abril de 2021.- Enrique Guzmán reapareció en entrevista para el programa Hoy tras dar a conocer que procederá legalmente en contra su nieta Frida Sofía , luego de que la joven señalara públicamente que él la había tocado indebidamente cuando era una niña.

Negando tener conocimiento de las más recientes declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán , el rockero dijo: “Ha sido sorpresa total, y es mi nieta y no sé qué decir porque no entiendo en qué momento su mente empieza a funcionar de una manera y cambia de engrane y es otra persona, no sé”.

Posteriormente, el artista hizo hincapié en que Frida debe ser investigada en cuestiones de salud mental. “Y habrá que hacer toda una serie de estudios o de investigaciones, habrá de… ¿por qué tiene esos clics que le voltean la vida sin que sepa uno por qué?, sin razón”.

Ante la pregunta de cómo se siente en estos momentos por toda esta situación, el ex de Silvia Pinal comentó: “no sé qué hacer porque no tengo una, tengo cinco nietas, y un nieto, es el más jovencito”.

Finalmente, al recordarle que los señalamientos de abuso surgieron de una integrante de su familia, Enrique añadió: “De la mayor de mis nietas, ella tiene ahorita 29 años, no sé si está bien, si está mal, si está sola, no sé qué le pasa, y quisiera de alguna manera ir a decirle ‘aquí estamos’, pero no es fácil, y uno vuelve ante las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible, ¡no sé pa’ donde volver!, ¡no sé cómo levantar la cabeza!”.

Hace unos días se informó que Enrique Guzmán presentó una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar en contra de su nieta Frida Sofía y quienes resulten responsables en su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio del cantante.

Esto fue dado a conocer a través de un comunicado que el papá de Alejandra Guzmán publicó en sus redes sociales y que está firmado por el abogado penalista Marco Lopez, miembro del bufete López Váldez Abogados.

En el comunicado se explica que la querella tiene el objetivo de que el Ministerio Público reúna los indicios que lleven al esclarecimiento de hechos, luego de que Frida acusara al intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’, de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía cinco años.

Esta estrategia de Enrique Guzmán llega luego de que Frida Sofía anunció en sus redes que tomará medidas legales contra su abuelo por abuso sexual que habría sufrido en su infancia. La joven le concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante donde aseguró haber sido ‘manoseada’ por su abuelo.

Frida se ha mantenido muy pendiente de los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de famosas, seguidoras e incluso organizaciones feministas que han celebrado su valor para atreverse hablar del supuesto abuso que sufrió cuando era niña.

