Enrique Guzmán arremete contra Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante y él le responde

Ciudad de México a 08 de Abril de 2021.- Luego de que Frida Sofía señalara a Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente, el cantante reaccionó y comentó, »Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo Infante, un hombre que que me conoce perfectamente».

Sin embargo, el cantante continuó defendiéndose sobre lo dicho por Frida y arremetió contra ambos en otros mensajes que dio a través de sus redes sociales, »Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO», escribió en uno de los mensajes.

En otro mensaje se dirigió hacia el conductor Gustavo Adolfo Infante y dijo: »Sr. Gustavo Adolfo Infante, siempre te he tratado con respeto y seriedad, lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano».

El titular del programa ‘De Primera Mano’, respondió a lo escrito por Enrique Guzmán a través de las cámaras y dijo: »Yo a Enrique Guzmán lo he entrevistado muchas veces. Creo que al Sr. Enrique Guzmán lo respeto, lo admiro, pero esto es algo que no se puede callar, esto no se va a callar nunca… Conocemos lo que él quiere que sepamos».

Enrique Guzmán también invitó a Frida Sofía a demandarlo, »Frida Sofía ya estás grandecita… ¡demándame!», le escribió y posteriormente cuestionó cómo le ha ido a su nieta con la música que está promoviendo y escribió, »Y hablando de otra cosa, ¿le salió bonito el disco que promueve?».

»Les aseguro que mañana, Frida Sofía dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo» y »¡caí en blandito!», fueron otros mensajes que el cantante dejó en sus redes sociales tras darse a conocer la denuncia pública de Frida.

