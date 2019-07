En México, El “Chapo” Guzmán reclamaba más horas de sueño

Ciudad de México a 19 de Julio de 2019.- Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera pedía mejores condiciones en su estadía en el penal de Almoloya, reclamaba salir al patio y más horas para dormir, pero por su perfil y sus dos antecedentes de fuga los protocolos de seguridad eran rigurosos: no podía tener contacto con absolutamente nadie.

En entrevista para Notimex, su auténtico custodio Eduardo Guerrero Durán reveló que Guzmán Loera aseguraba que “se portaba bien” y por ello pedía que pudiera salir a dar una vuelta al patio.

En un material visual, en poder de la agencia, se puede ver al “Chapo” expresar su petición: “usted sabe de mi comportamiento, para que le diga aquí al titular, y si yo no cumplo con el reglamento, pues qué procede”; Guerrero Durán le responde: “pues te has ido dos veces”, mientras el capo revira: “eso es otra cosa”; el custodio replica: “¿cómo otra cosa?, por eso son las medidas de seguridad”; finalmente el reo expresa: “la seguridad no estoy diciendo que no haiga (sic) seguridad, no, no”.

Guzmán Loera reclamaba que no podía dormir más de seis horas, debido al constante pase de lista, con hasta 14 visitas de los oficiales.

Previamente se informó que los custodios de la prisión de Almoloya alertaron que “el Chapo” Guzmán bajaba constantemente al retrete, y ello se debía a su intento por ocultar que las profundidades del penal, a algunos metros bajo tierra, se construía un túnel. Descubrimiento que motivó su traslado al penal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Cabe recordar que «el Chapo», fue sentenciado a cadena perpetua, además de 30 años, tras haber sido declarado culpable por 10 delitos.

