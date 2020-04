En la Celebración del «Día de la Tierra», Lerdo ofrece Conferencias en Línea

Lerdo, Durango a 22 de Abril de 2020.- Al celebrarse hoy el “Día de la Tierra”, la Dirección del Medio Ambiente en Lerdo, puso a disposición de la ciudadanía en su página de internet y en Facebook, conferencias magistrales para festejar este acontecimiento no poder concurrir por la contingencia de salud que se vive, a paseos naturales del Río Nazas.

Abel Ramos Martínez, titular de la mencionada dependencia, declaró que “Hoy celebramos a la Tierra y la mejor forma de protegerla en estos tiempos, es quedándonos en casa”.

También dijo que “les pasamos una buena opción si desean colaborar en su conservación, Dejamos el linck de conferencias magistrales para la conmemoración de este día “#QuédateEnCasa”.

Explicó el funcionario que el papel de nuestra visión del mundo, valores y procesos educativos en esta crisis global que enfrentamos, quedarán clasificadas para quienes accedan a estas conferencias, toda vez que “La Carta de la Tierra International” reunirá pensadores y activistas reconocidos para reflexionar y dialogar sobre cuestiones apremiantes de nuestro tiempo.

Para ello, hizo notar, los webinars se llevarán a cabo en inglés, español y portugués, en diferentes horarios como pueden encontrar aquí: https://cartadelatierra.org/dialogosdelatierra/

Se indicó que las conferencias que podrán encontrar, son: “Worldviews, systems thinking and values: Duryng and beyond the pandemic”, “Hacia un nuevo paradigma”: colaboración en tiempos de pandemia y más allá”: y “Rumo a un novo sentido de interdependencia global e irresponsabilidade universal em tempos de crise”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...