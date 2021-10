En 10 días cierra a nivel nacional trámite para la cartilla militar

· La Junta Municipal de Reclutamiento invita a cumplir con el trámite.

· Para este año se ha registrado una baja asistencia de los jóvenes.

Torreón, Coahuila a 06 de octubre de 2021.- La Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar, a través de su titular Jorge Alonso Guerra Macías, informó que el próximo viernes 15 de octubre es el cierre a nivel nacional para la inscripción al Servicio Militar Nacional (trámite de media cartilla).

El personal informó que este año se ha registrado una baja asistencia de personas para cumplir con la gestión, a comparación de ciclos anteriores, por lo que se invita a acudir a todos los jóvenes de la clase “2003” así como a los remisos.

Se recuerda que el inicio de la convocatoria se dio el pasado 18 de enero, y los interesados pueden agendar su cita a la página http://cartillamilitar.torreon.gob.mx para asistir a las oficinas de calle Cepeda, entre avenidas Morelos y Matamoros, en el antiguo edificio del Banco de México en el horario seleccionado.

Entre la documentación necesaria a presentar, tanto en original y con una copia, hay que llevar su acta de nacimiento actualizada; CURP en formato actual; comprobante de domicilio que puede ser un recibo reciente de Simas, Telmex, CFE, recibo de TV de paga o gas, no mayor a tres meses que marque calle, número y colonia, no son válidos los recibos con domicilio conocido; constancia, certificado o kárdex del último grado de estudios; las personas con acta de nacimiento registradas en otro municipio, deben presentar una constancia de no registro de la Junta Municipal de Reclutamiento de su ciudad de origen (solo para las personas que no pertenecen a esta clase).

Finamente, cuatro fotografías a color de estudio recientes, de 35 por 45 milímetros, con camisa de vestir blanca cerrada, sin logos, de frente, con fondo blanco, sin retoque, facciones que se distingan con claridad, sin gorra o sombrero, sin lentes, corte de cabello en “casquete corto” (tipo militar), orejas descubiertas, sin barba o bigote, patillas recortadas, sin objetos colocados en el rostro con perforaciones, sin aretes, no digitalizadas, no instantáneas, no tamaño infantil y no plastificadas. Para mayores informes comunicarse al 871 500 7000 ext. 2809.

