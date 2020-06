El video de Bárbara de Regil que fue censurado por YouTube

(AGENCIAS)

10 de Junio de 2020.- Bárbara de Regil se encuentra en el ojo del huracán, primero por sugerir a las víctimas de violencia familiar que pidan a sus agresores ser tratadas con respeto y, segundo, por su comentario que fue calificado como racista tras rechazar un filtro de Instagram que le oscurecía la piel.

De inmediato, la actriz fue blanco de duras críticas, incluso algunos usuarios pidieron «bloquear» a la famosa de las redes sociales. Ahora, tras los comentarios en contra de la intérprete, la plataforma YouTube eliminó uno de los videos del canal de Alex Montiel, mejor conocido por su personaje El Escorpión Dorado, en el que aparece Bárbara.

El video que forma parte de la sección Escorpión al volante, en el que también han participado otros famosos como Belinda, la familia Derbez y Danna Paola. En una parte del clip, la actriz grita a una mujer que va caminando por la calle: «Adiós, mamacita, qué bonita falda», inmediatamente después Bárbara dice: «Pero fue en buen plan, no se lo vaya a tomar a mal».

Según explicó Alex Montiel, el clip fue eliminado debido a la solicitud de un usuario de YouTube que argumentaba que su imagen fue utilizada en el video sin su consentimiento, pero más adelante, menciona que no considera que la frase que dijo Bárbara sea una agresión, pues según él, la actriz menciona que fue «en buena onda».

«Yo siento que no es ninguna agresión, que no es nada mala onda. Lo dijo inclusive una mujer a otra mujer. Lo aclara por si hubiera duda. Lo dice en buena onda», aseguró el youtuber.

Después de los reclamos de sus seguidores y de darse cuenta de que se eliminó el video, Alex se puso en contacto con YouTube para saber cuál era la razón de que fue eliminado y si podía volver a subirlo. Luego de varios meses, pudo publicar de nuevo el clip de Bárbara de Regil, pero tuvo que eliminar la polémica escena.

«Es de criterio. Yo siento que no hay una agresión, a mí no me corresponde decir cómo alguien se puede sentir por algo. Eso no me corresponde a mí, es exclusiva de la otra persona. Cuando alguna persona se siente mal por algo, no importa lo que sientas, importa lo que sintió esa persona», dijo Montiel.

En medio de las protestas en Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía estadunidense y del debate sobre el racismo en México, Bárbara de Regil se volvió tendencia el fin de semana por un comentario racista que dijo durante una de sus clases fitness.

Antes de iniciar, la actriz elegía un filtro cuando uno le cambió el tono de piel a uno más oscuro, por lo que la actriz hizo un gesto de desagrado y dijo: “Ay qué prieta, no, ¡qué feo!”.

