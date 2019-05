El PRI; Siempre cercano a la gente que no la dejará morir: Homero Martínez

Lerdo, Durango a 08 de Mayo de 2019.- Fue en la colonia 20 de Noviembre, donde el candidato priísta a la alcaldía de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo a sus habitantes “el PRI es el partido que siempre está cerca de la gente y que no los va a dejar morir y ahora que se me ha dado la oportunidad de ir en busca de la presidencia municipal y vengo a pedirles su voto, que no me dejen solo y que me acompañen en esta aventura que terminará en el año 2022”.

En una reunión donde se dieron también cita los vecinos de la colonia Sacramento, el aspirante a ocupar el puesto más importante en el municipio, dijo que él nunca un presidente malagradecido, para lo cual se comprometió luego de obtener el triunfo en las urnas el 2 de junio, a otorgar 5 mil becas de 3 mil pesos por mes para niños de escasos recursos.

Ante ese compromiso, los liderazgos de esas colonias 20 de Noviembre y Sacramento, afirmaron ser priístas de siempre y no traicionero, “pues estamos confirmando y reafirmando el compromiso de que estamos y estaremos con usted porque se ha comprometido sin ser aún alcalde”.

Martínez Cabrera refirió la necesidad de sacar muchos votos en esos seccionales mientras planteaba los proyectos que encabezará luego del primero de septiembre que se convierta en presidente, encabezando la problemática de agua potable, de recolección de basura y fortalecer el turismo por generar ingresos y beneficios, así como mejorar el pavimento y recortar el presupuesto para fortalecer el renglón de la salud”.

Finalmente dijo “necesitamos resolver problemas prioritarios, les encargo que me ayuden en este proyecto, que no me dejen solo, que de acompañen y sepan que su presidente tampoco los dejará solos”.

Me gusta: Me gusta Cargando...