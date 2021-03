El presidente ruso Vladimir Putin se vacuna contra la Covid-19

(AGENCIAS) 23 de Marzo de 2021.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió hoy su vacuna contra la Covid-19, informó hoy la agencia de noticias RIA, citando al Kremlin.

Horas antes, el gobierno de Rusia había informado que no se revelaría cuál de las tres vacunas de fabricación rusa había decidido aplicarse el mandatario.

En las semanas anteriores, la oposición y buena parte de la comunidad internacional criticó a Vladimir Putin por no ponerse la vacuna contra Covid-19, por lo que consideran que su negativa ha contribuido a la renuencia entre la población de ese país a recibir la inyección.

Se le ha preguntado a Putin varias veces por qué no ha sido vacunado. En diciembre, el mandatario de 68 años aseguró que la Sputnik V no era para personas de cierta edad, argumentado que “todavía no están vacunando a gente como yo”.

Más de 6 millones de personas en Rusia han recibido, por lo menos, una de las dosis de la vacuna contra el coronavirus, y más de 4 millones han recibido las dos.

Rusia lanzó su campaña de vacunación en diciembre, con su propia vacuna Sputnik V, pero las gestiones han avanzado de forma más lenta que en otros países.

Esta mañana, el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) solicitó unirse al mecanismo internacional Covax con su vacuna contra la Covid-19, Sputnik V. Este mecanismo es impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, para garantizar el acceso global y equitativo a la inmunización contra la enfermedad.

“Se ha presentado una solicitud para que la Sputnik V pueda participar en el programa Covax“, señaló el director del FIDR, Vladímir Primak, durante una conferencia de prensa.

