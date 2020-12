30 de Noviembre de 2020.- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.14% o 2.8 centavos, cotizando alrededor de 20.07 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.1076 pesos. Al comienzo de la última sesión del mes se observa cautela entre los participantes de los mercados financieros, luego de que se observaran fuertes ganancias durante noviembre, resultado principalmente de noticias positivas sobre las vacunas contra el Covid19. Debido a que es fin de mes, es probable que el tipo de cambio frene su apreciación ante un incremento en la demanda por dólares y ante ajustes en portafolios de inversión en otros mercados financieros.

En noviembre, el peso mexicano acumula una apreciación de 5.22% o 1 peso y 11 centavos, siendo la novena divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces y perfilándose para ser el mayor avance mensual desde mayo, cuando se apreció 8.27%. La divisa más apreciada es la corona noruega con un avance de 7.57%, seguido del real brasileño con 7.38% y la lira turca con 6.98%. Esto se debe en parte al mayor apetito por riesgo en los mercados financieros globales, pero también al fortalecimiento del precio del petróleo, pues durante el mes el precio del WTI acumula un avance de 25.68%, perfilándose para ser la mayor ganancia mensual desde mayo de este año y antes de esta fecha, desde mayo de 2009.

Esta mañana, el precio del WTI muestra un retroceso 0.81% y cotiza alrededor de 45.2 dólares por barril, pues la OPEP y sus aliados (OPEP+) comenzarán una junta de dos días, para determinar si prolongarán los recortes a la producción de petróleo más allá de enero. Ayer domingo, la mayoría de los integrantes mantuvieron conversaciones apoyando la decisión de mantener los recortes actuales, ya que los mercados globales siguen siendo frágiles. Una vez terminada la reunión de dos días, es probable que se confirme la continuidad de los recortes a la producción y que el precio del WTI siga cotizando de forma estable entre 44 y 47 dólares por barril.

En el mercado de capitales, los principales índices a nivel global muestran un desempeño estable en la última sesión del mes. Los principales índices de Europa avanzan en promedio 0.04%, mientras que en el mercado de futuros los principales índices de Estados Unidos apuntan a una apertura con resultados mixtos. A pesar de esto, en el mes los índices acumulan ganancias importantes. Previo a la apertura, en Estados Unidos, el Dow Jones acumula un avance mensual de 12.86%, perfilándose para ser el mayor incremento mensual desde enero de 1987, mientras que el S&P 500 ha ganado 11.27%, el mayor desde abril de este año, cuando el índice recuperó 12.68% tras caer 12.51% en marzo.

En cuanto a noticias relevantes, la farmacéutica Moderna, informó que hoy pedirá la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra Covid19, en Estados Unidos y en Europa. La vacuna experimental de Moderna mostró un 94.1% de efectividad en la prevención de casos en su ensayo clínico final de alrededor de 30 mil personas. Se espera que Moderna se reúna con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos el próximo 17 de diciembre, para revisar la evidencia y votar por la autorización. Los mercados financieros no han reaccionado a la noticia, señal de que la mayor parte del optimismo asociado a noticias sobre la vacuna, ya ha sido descontado durante el mes.

Por su parte, en China, los indicadores de actividad manufacturera y no manufacturera, alcanzaron niveles no vistos desde 2017 y 2012 respectivamente, mostrando una fuerte recuperación a casi un año del primer confinamiento por Covid19. El PMI de manufactura, aumentó a 52.1 puntos en noviembre desde la lectura anterior de 51.4, registrando un máximo no visto desde septiembre del 2017. Por su parte, el PMI no manufacturero, se ubicó en 56.4 puntos, su nivel más alto desde junio del 2012.

Es importante mencionar que existen riesgos adicionales al alza para el tipo de cambio relacionados con la iniciativa en el Senado para modificar la Ley de Banco de México en materia de captación de divisas. La iniciativa implica riesgos para el sistema financiero mexicano en materia regulatoria relacionada con la prevención del lavado de dinero, pero además enviaría una señal negativa al mercado, pues podría interpretarse como una vulnerabilidad de la autonomía del Banco Central.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.98 y 20.22 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.16%, cotizando en 1.1982 dólares por euro, mientras que la libra muestra una apreciación de 0.20% y cotiza en 1.3338 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta en 1.6 puntos base, a una tasa de 0.85%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, en 5.85%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.49% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.1539 a 1 mes, 20.4860 a 6 meses y 20.9260 pesos por dólar a un año.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...