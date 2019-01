(AGENCIAS)

05 de Octubre de 2018.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.29% o 5.5 centavos, cotizando alrededor de 19.06 pesos por dólar, debido a que el dólar estadounidense frenó sus ganancias, luego de haber ganado durante seis sesiones consecutivas. La recuperación del peso está relacionada con el incremento en las ventas de dólares después de que el tipo de cambio alcanzara un nivel de 19.20 pesos por dólar durante la sesión de ayer.

Se acaba de publicar que en Estados Unidos, la nómina no agrícola mostró la creación de apenas 134 mil posiciones laborales durante septiembre, por debajo de lo esperado por el mercado, lo que contrasta con los buenos indicadores económicos publicados durante la semana.

No obstante, a pesar de la menor creación de empleos en Estados Unidos, el reporte no es considerado como negativo, pues el menor crecimiento de la nómina no agrícola se debió a las malas condiciones del clima, en particular al Huracán Florence que azotó la región sur de la costa este. El reporte de empleo muestra que el número de personas con empleo, pero que no pudieron trabajar debido al mal clima, ascendió a 299,000 durante septiembre, por arriba del promedio histórico de 84,628 personas el mismo mes, por lo que también se dificultó la creación de nuevos empleos.

Adicional a lo anterior, la tasa de desempleo bajó de 3.9% a 3.7%, su menor nivel desde 1969, mientras que los salarios promedio por hora crecieron a una tasa anual de 2.8%, en línea con lo esperado por el mercado y la tasa de participación laboral se mantuvo sin cambio en 62.7%.

Los datos del mercado laboral estadounidense publicados esta mañana, inicialmente permitieron una recuperación del peso mexicano, pues llevaron al tipo de cambio a un mínimo de 18.96 pesos por dólar. No obstante, dichas ganancias han sido borradas a medida que el mercado asimila los datos completos del reporte de empleo.

En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.95 y 19.15 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. La libra inicia la sesión cotizando en 1.3083 dólares por libra, mostrando una apreciación de 0.48%. Por su parte, el euro inicia la sesión con una apreciación de 0.17%, cotizando alrededor de 1.1533 dólares por euro.

Mercado de Dinero.

En Estados Unidos, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 2.5 puntos base, ubicándose en 3.21%. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 1 punto base, ubicándose en 8.03%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.88% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.0922 a 1 mes, 19.5170 a 6 meses y 20.0318 pesos por dólar a un año.

Me gusta: Me gusta Cargando...