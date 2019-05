(AGENCIAS)

22 de Agosto de 2018.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.28% o 5.3 centavos, cotizando alrededor de 18.90 pesos por dólar, ante una recuperación generalizada de las divisas frente al dólar debido a un incremento de los precios del petróleo. El WTI inicia la sesión con un avance de 1.81%, cotizando en 67.03 dólares por barril, ya que de acuerdo con el Instituto Americano del Petróleo, los inventarios petroleros en Estados Unidos mostraron un retroceso durante la semana pasada. Será importante para el mercado el seguimiento de las estadísticas semanales de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) que se darán a conocer a las 9:30 horas. Por ahora, la divisa que más se aprecia entre los principales cruces es la corona noruega, que avanza 0.79%, seguido del rand sudafricano, que se aprecia 0.58%.

No obstante, también existen otros factores que contribuyen con el debilitamiento del dólar al comienzo de la sesión, en particular un deterioro en la estabilidad política de la administración de Trump. Ayer por la tarde, Paul Manafort, quien dirigió la campaña presidencial de Trump en 2016, fue encontrado culpable en 8 de los 18 cargos que se le imputaron, entre los que destacaron el fraude bancario y el fraude fiscal. Cabe destacar que este es el primer juicio penal que se realiza como parte de las investigaciones sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Por su parte, casi de manera simultánea, en un tribunal de Nueva York, el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de los cargos de fraude bancario, evasión fiscal y violación de las reglas de financiación de campaña electoral. Según se informó, Cohen quedó en libertad bajo fianza y su sentencia se presentará el 12 de diciembre.

Manafort todavía enfrentará otro juicio por separado por siete cargos, entre los que se destacan la conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para lavar dinero. Se especula que en los próximos meses seguirá surgiendo información que debilite la posición política del Presidente en turno, en particular si en noviembre el Partido Demócrata obtiene una mayoría de asientos en el Senado y en la Cámara de Representantes.

En particular a favor del peso mexicano, ayer por la noche se dijo en un medio de información que la Casa Blanca está planeando anunciar el jueves que ha logrado avances importantes en el proceso de renegociación del TLCAN con México, lo que permitió que el tipo de cambio tocara un mínimo de 18.74 pesos por dólar. No obstante, esta mañana el peso ha borrado la mayor parte de esas ganancias, pues la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos dijo que todavía no existe un acuerdo en relación al TLCAN, pues están pendientes temas importantes. Debido a que hoy nuevamente se llevarán a cabo reuniones entre las delegaciones de México y Estados Unidos, permanece el optimismo de que los negociadores están trabajando para llegar a un acuerdo en el corto plazo, lo que sería necesario para que el peso siga recuperando terreno hacia el cierre del mes.

En cuanto a indicadores económicos, hoy a las 13:00 horas se publicarán las minutas de política monetaria de la Reserva Federal correspondientes a la decisión del 1 de agosto. No obstante, el evento más relevante en relación a la política monetaria estadounidense será la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, a partir del viernes.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.75 y 19.00 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.40%, cotizando en 1.1617 dólares por euro. Por su parte, la libra inicia la sesión cotizando en 1.2931 dólares por libra, mostrando una apreciación de 0.23%.

Mercado de Dinero.

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso 1.6 puntos base, ubicándose en 2.81%. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años inicia la sesión con un retroceso de 1.2 puntos base con respecto al cierre de la sesión anterior, ubicándose en 7.84%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.83% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9569 a 1 mes, 19.4161 a 6 meses y 19.9432 pesos por dólar a un año.

