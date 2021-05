Eduardo Capetillo confiesa que todo mundo le recomendaba no casarse con Biby

(AGENCIAS) 21 de Mayo de 2021.- Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo, cumplirán el próximo 25 de junio 27 años de casados. Sin embargo, el actor sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar que estuvo a punto de no casarse con la actriz y mamá de sus cinco hijos.

En un video que publicó en Instagram, el también cantante compartió lo que vivió hace casi tres décadas cuando decidió unir su vida a la de la actriz en una boda que fue transmitida por televisión.

Y es que, pese a lo enamorados que ambos estaban, tanto sus familias como sus amigos más cercanos no creían que la relación tuviera futuro, incluso varios allegados le recomendaron que no se casaran.

“Hace 25 años, el 99.99 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían ‘No te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar’. Todo esto lo hacían tendiendo un puente intelectual, que quiere decir de cerebro a cerebro, pero acabé haciendo lo que me dictó mi corazón”, expresó Eduardo.

El actor reconoció que aunque no busca poner de ejemplo su matrimonio, sabe que tomó la decisión correcta y está feliz con la familia que formó con la actriz.

“¿Me equivoqué o no? Esa respuesta se las dejo a ustedes y no porque presuma de un matrimonio perfecto, porque estamos lejos de serlo, pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, alegría, de futuro y de bien a mí me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta”, precisó entre risas.

Esta no es la primera vez que Eduardo Capetillo reconoce que muchos no creían en su matrimonio con Biby Gaytán; en el programa ‘Biby y Eduardo: El Reality’ ambos coincidieron en que nadie creía que durarían y pensaban que el divorcio sería inminente.

En 1992, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se reencontraron como la pareja protagonista de la telenovela Baila conmigo e iniciaron un noviazgo fuera de la ficción. La boda se celebró en el Palacio del Marqués, en el estado de Morelos, el sábado 25 de junio de 1994.

La pareja se casó ante 600 invitados, quienes degustaron platillos de alta cocina mexicana. Tras unir sus vidas tanto Biby como Eduardo se dedicaron a disfrutar su vida de casados y a criar a sus hijos alejados de los reflectores, pues han sido muy pocos los proyectos profesionales en los que han participado desde entonces.

El mismo año de su boda nació su primogénito Eduardo Jr., en 1997 nació Ana Paula, en 1999 nació Alejandra y en 2014 nacieron sus gemelos Daniel y Manuel.

