Diego Lainez y Gerardo Arteaga apuntan a Tokyo 2020

(AGENCIAS) 21 de Mayo de 2021.- La selección mexicana de fútbol que estará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, va tomando forma. Jaime Lozano quiere contar con los mejores para el torneo de fútbol y el Tri se apura para tenerlos disponibles.

Pese a que Diego Lainez del Betis, Gerardo Arteaga del Genk y Edson Álvarez del Ajax dan la edad para el Tri sub 23 sin problemas, sus equipos deben autorizar su participación, ya que este no es un torneo de FIFA.

El caso de Lainez y Arteaga avanza sin dificultades, y que al momento su presencia está garantizada al 99 por ciento.

El tema de Edson es distinto. Está costando trabajo conseguir el permiso, y su lugar no está seguro en los Juegos porque en el Ajax no lo quieren prestar tanto tiempo, así que deberán seguir negociando y buscando que pueda estar con la selección olímpica, en la que sería de los indiscutibles en el once del Jimmy Lozano.

Tokyo 2020

Edson Álvarez y Diego Lainez en una concentración de la selección mexicana | Imago7

La selección mexicana de fútbol que estará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, va tomando forma. Jaime Lozano quiere contar con los mejores para el torneo de fútbol y el Tri se apura para tenerlos disponibles.

Pese a que Diego Lainez del Betis, Gerardo Arteaga del Genk y Edson Álvarez del Ajax dan la edad para el Tri sub 23 sin problemas, sus equipos deben autorizar su participación, ya que este no es un torneo de FIFA.

Gerardo Arteaga en un juego con la selección mexicana | Imago7

MARCA Claro pudo saber que el caso de Lainez y Arteaga avanza sin dificultades, y que al momento su presencia está garantizada al 99 por ciento.

El tema de Edson es distinto. Está costando trabajo conseguir el permiso, y su lugar no está seguro en los Juegos porque en el Ajax no lo quieren prestar tanto tiempo, así que deberán seguir negociando y buscando que pueda estar con la selección olímpica, en la que sería de los indiscutibles en el once del Jimmy Lozano.

Partidos de la selección mexicana en Tokyo 2020

México vs Francia | 22 de julio del 2021 | 3:00 horas, tiempo de México

México vs Japón | 25 de julio del 2021 | 6:00 horas, tiempo de México

México vs Sudáfrica | 28 de julio | 6:30 horas, tiempo de México

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet