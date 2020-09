Dicen en las calles

POR: Hugo Ramírez Iracheta

EL GRUPO de dominó “Chicharrón prensado”, de Ciudad Lerdo, integrado por viejos (“personas de la tercera edad” o “juventud acumulada”) me hicieron notar algo que pasa inadvertido: Cuando el hombre y la mujer se mueven al compás de una melodía instrumental (aclaración pertinente porque el estilo actual es bailar mujeres con mujeres y hombres con hombres), el varón es quien “lleva” a la dama. Causa extrañeza que el feminismo amazónico no haya protestado contra el patriarcado en el baile. Pero es cuestión de tiempo que alguna amazona lo advierta y los grupos feministas exijan que la mujer marque el ritmo. Ya han tomado el control en la sexualidad. Las damas toman la iniciativa para el encuentro sexual intrascendente. ¿Por qué no habrían de hacerlo en el baile?

COMIENZA la temporada de elecciones y quienes pretendan enriquecerse rápido, aprovechando el erario, están ansiosos por entrar a competir. Los candidatos comenzarán a soñar en dólares. Sus aspiraciones de logros

económicos ilegales como los ex gobernadores de Chihuahua y Veracruz, Tamaulipas, Baja California Sur, y otros más, así como de gobernantes que recibieron sobornos para sancionar la iniciativa para privatizar CFE, PEMEX y la venta de extensas áreas de tierras para explotar minas, presentada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, ya buscan créditos para comprar mansiones, autos, aviones, yates, joyas y todo lo que represente lujo. La mayoría serán expertos en lucrar con el patrimonio de la nación, estados o municipios. ¿Habrá profesionales en ciencias políticas o carreras que enseñen el concepto del buen gobierno?

¿TEMOR a la muerte? Dicen que los mexicanos no conocen ese sentimiento. Y los gobernadores y empresarios (los dueños de grandes consorcios), tampoco. Así pues, pese a que la pandemia aún no está controlada, los restaurantes, cantinas, gimnasios, albercas y centros sociales ya abrieron sus puertas. Tal vez no creamos, o mejor expresado, no aceptamos el temor a la parca. De lo que sí hay consenso es en la tradición moderna de tener y poseer. El más importante principio que conduce en la vida es el dinero, el negocio, la

billetiza. Luego nos preocuparemos por la salud propia, la de nuestra familia y los demás miembros de la sociedad. ¿Qué nos espera para diciembre próximo? Ojalá no sea un encierro más severo. Ya hay vacunas. Sólo falta que las naciones económicamente poderosas, y los laboratorios, decidan cuándo las ponen en el mercado.

