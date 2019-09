Dicen en las Calles…

POR: Hugo Ramírez Iracheta

A LOS LERDENSES les preocupa el futuro del municipio. Con el matriarcado de María Luisa González Achem su esperanza quedó hecha añicos. Ahora, con la imposición del alcalde Homero Martínez, por parte de la ex alcaldesa, o del gobierno panista de José Rosas Aispuro, el porvenir es indescifrable. La expectativa de la ciudadanía por un mejor gobierno, es mínima. Pero quién no sabe que los mexicanos, aunque mueran en cualquier intento de superación personal o social, nunca pierden el optimismo. No importa que las promesas recibidas se conviertan en palabras inservibles. Por cierto, nadie se explica el triunfo del ¿priísta?, con el pésimo recuerdo de María Luisa.

LOS MALOS hábitos es difícil de cambiarlos. Los ya pocos filósofos que se reúnen en la deforestada Plaza de Armas de Gómez Palacio, la mayoría cínicos, aseguran que la presidente municipal Marina Vitela tiene 12 tareas más difíciles que las realizadas por el hijo de Zeús, Hércules. Por malas costumbres se refieren a los largos años en el tricolor, donde se hizo de una pequeña fortuna. En la dificultad de su programa de acción enfrentará: Administración transparente; gobierno para la gente; salud universal; servicios básicos para todos; seguridad; atención al campo; digitalizar los sistemas recaudatorios para evitar la corrupción; mejorar todos los servicios; consultas ciudadanas; empleos e impulso económico; cultura, deporte y educación y desarrollo sustentable. Si cumple con esa ardua lista, Marina Vitela será recordada por los gomezpalatinos durante décadas. De lo contrario, será afrentada, denostada y despreciada por años que le parecerán una eternidad. Aunque dicen que el dinero forja una coraza que ofrece una protección que ni una montaña de insultos le provocará ni el más mínimo rubor.

LOS ENEMIGOS de la democracia, los corruptos temerosos de ser recluidos en la cárcel y los dueños de monopolios socios de políticos que saquearon durante décadas a la nación, soltaron los “perros de guerra”. Sucedió desde que se anunció el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La tumultuosa jauría entrenada para matar (figurativamente), se lanzó contra AMLO. No logró hacerle nada porque la plebe, los verdaderos mexicanos que quieren a su nación, estuvieron a su lado y no creyeron las mentiras y rechazaron las injurias vertidas contra el hombre que encabeza la 4T. Los medios de comunicación masiva, los cuales aún no conciben ya no habrá cuantiosas dádivas que hicieron millonarios a dueños de medios y reporteros. Sus rugidos espantaban, pero no lograron nada. Por la derrota, es tiempo de entender que los medios comprendan deben vivir de la publicidad comercial y no de vender propaganda política, como lo hacían hace menos de un año.

