Dice Homero Martínez a pepenadores: Hagámos un esfuerzo conjunto, cuidémonos para no contagiarnos

• Ustedes están en riesgo latente, ustedes tienen familia, tienen amigos, platican con una persona y con otra y se nos puede complicar.

Lerdo, Durango a 24 de Abril de 2020.- En una reunión sostenida con los pepenadores localizados en el relleno sanitario, el presidente municipal Homero Martínez Cabrera se comprometió a hacerles entrega a cada uno de ellos la cantidad de mil pesos por quincena y una despensa semanal, “pero necesitamos quedarnos en la casa para que eso permita que no tengamos contacto con alguna persona que traiga el virus, es complicado porque luego qué comemos, eso me dice mucha gente”.

Ante las fechas de mayor contagio, de acuerdo a la Secretaría de Salud federal y del estado, que marca de aquí al 17 de mayo, el alcalde tomó la determinación de acordar con los pepenadores que acepten quedarse en casa.

“Ustedes están muy expuestos, porque los cubre bocas que traemos puestos y que estamos repartiendo en la ciudad, alrededor de 3 mil diarios, y los guantes que usamos finalmente vienen a parar a la basura y ustedes están en un riesgo latente”, aclaró Homero Martínez.

Hizo énfasis en el sentido de que Lerdo no había tenido problemas pero ahorita se han detectado ya cuatro casos y doctores y enfermeras que atendieron a esas personas, se encuentran aislados para evitar más contagios.

Al complicarse con los pulmones esta enfermedad, necesitamos respiradores artificiales , el problema es que no tenemos suficientes ventiladores, si se llega a compicaar y caen muchas gentes no los tenemos, es una realidad.

“por eso les digo, vamos a hacer un esfuerzo ustedes y yo y nos pongamos de acuerdo, ustedes a quedarse en casa y yo me comprometo a entregarles una despensa por semana y mil pesos por quincena que permita que se queden en su casa unas tres semanas”, acotó.

“Ustedes tienen familia, tienen amigos, ustedes platican con una persona y con otra y se nos puede complicar. Hagamos un esfuerzo entre todos, a lo mejor sacan más en la pepena, voy a pedirle a los directores que se cooperen, yo dono mi sueldo, los mil pesos por quincena va a permitir que ustedes permanezcan en su casa , porque vamos a restringir el acceso al relleno sanitario!, concluyó

Me gusta esto: Me gusta Cargando...