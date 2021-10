Diario de una Ludópata

Por: La Dra 1000



Oiga, que feo! … sin darme cuenta , todo se fue al carajo, se salió de control, de un momento a otro ya estaba llena de deudas, con los recibos a tope y sin luz, ni gas en casa, sin surtir despensa y sin gasolina para moverme, luego, en poco tiempo hasta sin automóvil… óigame no!. Lo peor de todo, sin un centavo en la cartera, ni en las cuentas de banco.

¿Cómo se llega a este estado? Así, con algo tan sencillo como es acudir a los casinos frecuentemente, apostar en línea, en apuestas deportivas y hasta en la lotería nacional. No todos, pero si muchos, llegamos a caer en la adicción al juego y las apuestas, una terrible enfermedad llamada LUDOPATÍA.

En el fondo sabía que algo iba mal, solo que no lo quería ver. “Eso de las apuestas no te va a dejar nada bueno” me dijo una vez mi Padre, cuando se dio cuenta que giré uno de sus cheques, sin recuperarle el dinero.

Y es que el jugador tiene ese problema, LA NEGACIÓN de su enfermedad, de plano todo mundo lo puede ver, menos el mismo. Por eso es importante dar el primer paso, que es: reconocer el problema y pedir ayuda. Oiga, ¡que feo!



La próxima vez veremos las 20 preguntas según Jugadores Anónimos para determinar si tu eres, o alguien de tu familia, un jugador compulsivo y necesita ayuda urgentemente. ¡Solos no podemos!.

Comparto enlace para grupos de ayuda. Hasta pronto!https://jamexico.org/

