David Zepeda rompe el silencio sobre su sexualidad

01 de Diciembre de 2020.- La sexualidad de David Zepeda se ha visto cuestionada en los últimos meses, por ello el actor ha querido romper el silencio y hablar sobre los rumores que, aseguran, ha tenido romances con algunos caballeros.

Fue durante la entrevista que le realizó Mara Patricia Castañeda en su programa “En Casa de Mara” donde el actor expresó: “No me pudieron levantar un falso más tajante. Amo a las mujeres. Y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema, y no tiene nada de malo. Pero no, nada que ver”.

Zepeda agregó que esos rumores se los tomaba a la ligera e incluso expresó que al leerlos “me moría de risa” porque “la gente que está cerca de mí sabe quien soy y yo sé quién soy”.

El protagonista de Por amar sin ley expresó que la situación sí le “molestaba (porque) soy una persona de frente y muy honesta y odio las mentiras”, dijo y aseguró que “si hubiera sido cierto eso, sería el primero en decirlo”.

La filtración del video

David Zepeda también habló sobre el video que se filtró y que se dio a conocer hace algún tiempo, hecho que fue “muy desagradable” y “sumamente difícil, cuando se filtra este video”.

“Fue una exnovia con la que yo salía, y no fue que yo le mandé un video, fue una videollamada a través de Skype y ella la grabó”, aseguró. El hecho de confiar en una mujer, me hizo sumamente vulnerable y me dio esta lección”, aseveró.

Pero lo más difícil de esta situación para él, fue tener que enfrentar a su familia tras el escándalo.

“Tengo 11 sobrinos; imagina la pena que me daba con mis hermanas, hermano, mis padres. Fue realmente una pesadilla”, recordó y añadió: “Si hubiera sido de un hombre a una mujer, pues la gente dice ‘no se vale, etcétera’. Pero como es actor, es artista y es hombre, pues te traen en todos lados de bajada ahí; no hay problema, no bullying ni hay nada, pero es fuerte lo que yo vivía”.

Finalmente, David Zepeda confesó que en este momento se encuentra soltero y sin compromiso alguno.

