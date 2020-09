Cuñada de AMLO es vinculada a ‘desfalco’

Ciudad de México a 11 de Septiembre de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya alguna irregularidad en el presunto desfalco al municipio de su tierra natal, Macuspana, Tabasco, por 223 millones de pesos, en el que estaría involucrada su cuñada Concepción Falcón, y aclaró que su gobierno no protege a nadie, incluyendo a sus familiares.

Este viernes, el diario Reforma publicó que el gobierno municipal de Tabasco fue desconocido por el Congreso local luego de que se hubiera encontrado un faltante de 223 millones de pesos, lo que habría generado la renuncia de sus gobernantes electos, entre ellos la síndico Concepción Falcón, quien es cuñada del presidente López Obrador.

Al ser cuestionado al respecto, el mandatario aseguró que no está comprobado el presunto desfalco que representaría el 30% de los recursos del gobierno municipal.

“No se pueden hacer juicios sumarios, todavía no hay una denuncia judicial, están investigando, ahora imagínense si yo protegiera a mis familiares pues no desaparece el ayuntamiento, me hubiese hablado el gobernador para decirme su cuñada está metido en este asunto, ¿qué hacemos? Yo le hubiese dicho: proceda, pero ni sabía”, expuso en su conferencia de este viernes.

El municipio de Macuspana acumularía faltantes y pagos sin justificar de recursos federales recibidos en 2019 y 2020, de acuerdo con una auditoría de la Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso de Tabasco, según la misma información.

Por la mañana, el presidente López Obrador solicitó a su vocero, Jesús Ramírez, comunicarse con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, para saber qué había detrás de estos señalamientos.

“El cabildo de Macuspana renunció por razones que no tienen que ver con esto, que no hay todavía ningún desfalco declarado por la auditoría estatal ni por el Congreso…todavía no está declarado ningún desfalco”, aseguró Ramírez Cuevas.

De acuerdo con el presidente estos señalamientos hacia su cuñada, en realidad son contra él porque los opositores ‘están enojados’ con las acciones que ha tomado su gobierno.

“No vayan a decir mañana que estoy defendiendo a mi cuñada, que salí a defender a mi cuñada y que agredí al Reforma y que agredo la libertad de expresión, no”, aclaró el presidente, quien descalificó a este diario por la publicación de lo ocurrido en Macuspana.

López Obrador recordó que hace algunos meses envió un memorándum a funcionarios de la administración pública para aclarar que si algún familiar comete algún delito deberá ser juzgado, sea quien sea.

“Llegamos aquí porque el pueblo quiere que no haya influyentísmo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces está bien que nos vean con malos ojos, pero…”, expuso.

El mandatario federal se comprometió a que este viernes se informará qué sucedió con esta presunta irregularidad.

