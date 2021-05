Cruz Azul, América y Monterrey: Con Liguilla directa

Ciudad de México a 03 de Mayo de 2021.- Este fin de semana, se definieron los primeros cuatro puestos de la Liguilla del Guardianes 2021. Si bien, Cruz Azul y América ya eran inamovibles de los dos primeros sitios, respectivamente, los últimos dos boletos aún estaban en juego. Con los resultados de la fecha 17, Puebla y Monterrey se adjudicaron las plazas directas que los reconocerían con una semana de ‘descanso’ mientras se realiza el repechaje, pero… ¿realmente descansarán?

De los cuatro primeros lugares, tres tienen compromiso internacional. Estamos hablando que Cruz Azul, América y Monterrey tienen que disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2021.

La Máquina tiene un pie en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, no obstante, tendrá que ‘cumplir con el trámite’ ante el Toronto, equipo que vencieron en la ida 1-3. ‘Lo bueno’ para los celestes es que su partido es este martes, por lo que si bien no descansarán la semana completa, si tendrán más tiempo de descanso que Águilas y Rayados.

América

Las Águilas llegaron al Clásico Capitalino pensando en Portland Timbers. Contra Pumas (partido que ya no representaba nada para el América) guardaron algunos jugadores de cara al juego de vuelta (y aún así vencieron a los auriazules ‘sin querer queriendo’). Es más, hasta Solari hizo cambios durante el encuentro para guardar su mejor arsenal para el equipo verde y oro de la MLS.

Con un polémico empate 1-1, los azulcremas tienen la ventaja del gol de visitante, pero no querrán jugar con el resultado por lo que irán por la victoria en la cancha del Estadio Azteca.

Monterrey

El conjunto con más apuro en la jornada 17. Los Rayados no habían asegurado su lugar directo, por lo que llegaron a la última fecha con la intención de ‘descansar’ y no jugar el repechaje. Y lo consiguieron al vencer a Mazatlán. Esto dio un respiro a la escuadra de Javier Aguirre que ya arrastraba varios partidos seguidos. El miércoles tratarán de sellar su pase a las semifinales en el Gigante de Acero ante Columbus Crew.

Puebla

La Franja vive el otro lado de la moneda. Si bien, no acumularán partidos, los ‘Larcaboys’ tratarán de no perder ritmo de competencia. Su último partido fue ayer y volverán al rectángulo verde en 10 días. Esta situación le pasó factura al América el torneo pasado que, después de no jugar la reclasificación, cayó ante Chivas en los cuartos de final del Guardianes 2020. Queda en manos del Puebla que esto no se repita en este torneo.

