Coronavirus en México: AMLO tiene estos dos planes contra COVID-19

Ciudad de México a 20 de Marzo de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el Gobierno Federal se alista para atender un posible escenario de propagación del coronavirus (COVID-19). En Tlaxiaco, Oaxaca, el mandatario afirmó que el Gobierno de México tiene dos planes, por lo que llamó a la gente a «tener confianza».

«Entonces, decirle a la gente que tengan confianza, nos estamos preparando, tenemos dos planes», afirmó AMLO.

El coronavirus también es conocido como Orthocoronavirinae.

El primer plan contra el coronavirus

EL mandatario explicó, respecto al primer plan sobre el coronavirus, que se realizan medidas de acopio de recursos, el cual considera también la infraestuctura de salud con la que cuenta el Gobierno federal.

«Estamos haciendo acopio de recursos, tenemos recursos suficientes en lo económico, tenemos médicos, tenemos especialistas, tenemos centros de salud, hospitales, las camas que se necesitan, porque se está trabajando de manera coordinada el Insabi, el IMSS, el ISSSTE; ése es un plan que se está atendiendo». AMLO

Añadió que «anoche, todavía a las 10:00 de la noche, terminamos una reunión de preparación para que no nos agarre un posible brote sin preparación suficiente. Ya estamos trabajando en eso».

El segundo plan contra el coronavirus

López Obrador se refirió al Plan DN-III como el segundo, el cual anunció este jueves y que involucra trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y su infraestructura sanitaria.

Éste segundo plan, informó AMLO, considera presupuesto para contratar personal médico y adquirir medicamentos.

«Y el otro plan es un DN-III junto con Marina. Ya el Ejército y la Marina están haciendo también su plan con sus médicos, con sus enfermeras, con sus instalaciones, con su equipo y además con la instrucción de contar con presupuesto ante la emergencia para contratar médicos, para comprar medicamentos, para tener equipos, para poder construir hospitales, instalar en espacios públicos hospitales, camas, todo lo que se necesite, aviones, helicópteros, todo lo que tiene la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa!. AMLO

Sobre cuestionamiento a medidas implementadas

Ante las críticas que ha recibido por medidas supuestamente insuficientes que ha adoptado ante la propagación de la pandemia, el mandatario federal argumentó que él no atemorizará a la población, ya que eso puede afectar a la economía de los mexicanos.

Añadió que lo que se busca es «cuidar a los mexicanos».

«Yo no voy a alarmar a la gente porque no sólo es la epidemia, que desde luego tenemos que cuidar para que no se enfermen los mexicanos y mucho menos pierdan la vida, eso es algo fundamental, cuidar a la gente, pero también tenemos que pensar en que no se exagere porque nos afecta en la economía», expuso.

Criticó que dirigentes de partidos políticos, legisladores incluso periodistas se lancen contra el gobierno y afirmen que carece de una estrategia para combatir la enfermedad.

Reiteró que son los grupos conservadores los que quisieran que tomara una decisión precipitada sin medir las consecuencias.

