Con unidad, Coahuila consolida mejores vialidades: Riquelme

Saltillo, Coahuila a 26 de Noviembre de 2019.- La unidad que prevalece entre las autoridades estatales y municipales, la Iniciativa Privada y la sociedad, permite consolidar mejores vialidades para el estado, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al entregar la modernización del Bulevar Dr. José Narro Robles, al norte de esta ciudad.

La obra se suma a los bulevares Los Pastores y Los Valdez, que se construyeron en conjunto con el Ayuntamiento de Saltillo, que preside Manolo Jiménez Salinas.

Al inaugurar la nueva y moderna vialidad, de 2.8 kilómetros de longitud, con cuatro carriles, alumbrado, ciclovía, banquetas y cordón cuneta, donde también se construyó un drenaje pluvial de casi 1.5 kilómetros, en la que se invirtieron 52 millones 417 mil pesos, Miguel Riquelme destacó que la unidad de todos los sectores permite avanzar en beneficio las y los coahuilenses.

Estableció que con la unión de esfuerzos es como se obtienen mejores resultados, como el objetivo común de cambiar Coahuila y de cambiar Saltillo.

“De eso se trata, de cambiar cada uno de los 38 municipios y de transformar la vida de miles de coahuilenses”, dijo.

“Para que cuando nos vayamos, podamos afirmar ‘Esta obra la hicimos en conjunto con la sociedad’”, y recordó que cuando fue Gobernador electo se entrevistó con un grupo de empresarios para planear algunas obras para Saltillo.

Plantearon 4 obras en específico para realizarlas durante los 6 años: “Y nos las aventamos en mi primero, y en este segundo estamos terminando las 4 obras que me pidieron los empresarios de Saltillo”, refirió.

Así se trabajará para el proyecto de obras para el 2020, ya que el alcalde Manolo Jiménez acordará con el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gerardo Berlanga Gotés, las acciones que se desarrollarán el año entrante.

“Se trabaja en coordinación estrecha, ya que después de eso los proyectos se presentarán a las Cámaras, a la sociedad, y todos quedamos en consenso. Aquí no hay obras ‘por mis pistolas’; aquí son en consenso”, destacó.

Pese a las condiciones difíciles, “que no las digo yo, porque no me gusta a mí echar la culpa ni a lo que sucedió atrás, ni tampoco me gusta echar la culpa a lo que viene enfrente… si han visto, he sido responsable en mis declaraciones, con la ‘rasurada´ de presupuesto que nos dieron, porque no se le puede llamar de otra forma”, se trabaja en base a la unidad y a la coordinación, enfatizó.

“No obstante al ajuste, aquí estamos, como sociedad, como Gobierno, entregando una obra más, sin pretextos, y sin pretextos vamos a proyectar las obras de 2020”, resaltó el Gobernador del Estado.

Por otra parte, al indicar que las obras de infraestructura vial apuntalan el desarrollo económico, Miguel Riquelme dijo que el año entrante Saltillo y la Región Sureste se verán favorecidas con más inversión pública.

“Si se toma en cuenta que es uno de los polos de desarrollo más importante de Coahuila y del norte del País”, enfatizó.

El Gobernador reiteró que la entidad mantiene índices positivos en materia de seguridad, con la dotación de infraestructura, armamento, equipo vehicular, capacitación y adiestramiento de los elementos asignados a esa labor, que se suma a la colaboración que se tiene con el Ejército y el Gobierno Federal.

Además se firmaron convenios de colaboración con entidades vecinas, y en paralelo se refuerza la vigilancia aérea en la frontera y con las líneas divisoras con los estados aledaños, al igual que se hará pronto con Zacatecas y Nayarit.

Puntualizó su satisfacción por la terminación de la modernización del Bulevar José Narro Robles y de trabajar en equipo con el Alcalde de Saltillo, porque con obras como esta se observa cómo cambia la vida cuando se emprende este tipo de retos, y se ve cómo se transforma un municipio como Saltillo.

Luego, Riquelme Solís destacó su satisfacción de radicar en esta ciudad, y externó que cuando cambió de residencia, luego de habitar durante muchos años en su natal Torreón, poco a poco se asienta en la Capital del Estado:

“Por el trabajo, porque paulatinamente se establecen ligas afectivas y familiares aquí, y porque me han tratado muy bien. No sólo me adoptaron, sino me han hecho parte de una comunidad tan trabajadora, tan leal como es la comunidad de Saltillo”, indicó.

En su oportunidad, el alcalde Manolo Jiménez Salinas coincidió con el Gobernador del Estado en que la unidad permitirá concretar más acciones en beneficio de la comunidad saltillense, y la señora María Eugenia Sánchez, a nombre de los vecinos, externó su agradecimiento por los resultados del trabajo “que se demuestra con la mancuerna de Manolo Jiménez y del gobernador Miguel Riquelme”.

Mientras que el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Virgilio Verduzco, detalló las características de la obra, que transforma un amplio sector del norte de la ciudad.

