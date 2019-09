Con una lágrima y un beso…

Autor: Marvin Chaverri

Con una lágrima pido

al mundo poder ayudar.

Con un beso al mismo cielo

pido poderlo lograr.

Con una lágrima el hombre

lograr poder aplacar.

Con beso ayudar a los padres

que sufren esa necesidad.

Con una lágrima gritar a todos

por el árbol que se va a talar.

Con un beso a la naturaleza

poder los recursos recuperar.

Con una lágrima al niño

que en la guerra sufre hoy.

Con un beso por la paz

que pido en nombre de Dios.

Con una lágrima por el anciano

que solo en un sanatorio hoy quedó.

Con un beso a sus hijos

porque lo lleguen a buscar.

Con una lágrima a la mujer

que abusada, preñada quedó.

Con un beso respetuoso,

no la juzgo si hoy abortó.

Con una lágrima por los animales

que maltratan sin compasión.

Con un beso a los que lo hacen,

que respeten la creación.

Con una lágrima a todos

los que la droga destruyó.

Con un beso que ayudemos

sin juzgar su condición.

Con una lágrima para aquellos

que empleo deseen tener.

Con un beso a los que lo tienen,

que siempre lo valoren bien.

Con una lágrima pido ayuda

para un cambio poder hacer.

Con un beso a todos aquellos

que no han perdido la fe.

Si todos tratáramos de buscar la forma de cambiar todos esos problemas que muchos pasan y pusieramos el granito de arena para empezar un cambio lograr con todos aquellos que de alguna manera sufren hambre, frío, y por que no hasta reforestar y así poco a poco cambiaríamos el mundo, si pudiéramos unirnos y asá dar un ejemplo de humanidad. Muchas veces exponemos palabras muy lindas que llenan el alma, pero esas palabras no calman el hambre, no llevan la alegría a muchos niños como lo puede hacer un juguete, como lo puede hacer un regalo a un anciano olvidado en un albergue.

¡Cambiemos al mundo unidos con hechos y no solo con palabras!

