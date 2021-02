Con rotundo «No», AMLO se niega a usar cubrebocas tras padecer covid: «Ya no contagio»

Ciudad de México a 08 de Febrero de 2021.- El mandatario indicó que se contagió porque trabaja y nadie puede vivir encerrado, además se negó a usar cubrebocas, pues los médicos no se lo han recomendado

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su negativa a usar cubrebocas, ya que de acuerdo a lo que han planteado los médicos no contagia tras superar el COVID-19.

Afirmó que se infectó del coronavirus SARS-CoV-2 porque tuvo que trabajar como millones de mexicanos y no podía quedarse encerrado todo el tiempo.

-¿Usted usará el cubrebocas?, se le cuestionó en la “mañanera”.

-No, no, respondió

“Ahora ya además de acuerdo a lo que plantean los médicos ya no contagio”, aseveró

También le cuestionaron si se recomendaría el uso del cubrebocas en el país. El primer mandatario defendió que en México no hay autoritarismo y lo más importante es la libertad.

“Cada quien debe asumir su responsabilidad, en México no habido con la pandemia toque de queda como en otras partes ni se ha obligado a nada, es una decisión de cada persona”, comentó.

Dijo que lo que han recomendado los especialistas es mantener la sana distancia no realizar actos masivos ni reuniones familiares.

Uno de los reporteros le señaló que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que el uso de cubrebocas es necesario en personas que ya enfermaron o ya recibieron la vacuna.

El mandatario dijo que respeta mucho al encargado del manejo de la pandemia en el país, sin embargo, reiteró que no usará la mascarilla. López Obrador advirtió que se enfermó porque no se vacunó y se mantuvo trabajando.

Hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros, sólo que eso no lo dice la prensa conservadora y fifí, hasta aplauden y cómo es que se vacunan… se vacunan con el pretexto, la argucia, de dar el ejemplo, fíjense de la triquiñuela para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna – AMLO Presidente de México

.

“¿Por qué me contagié?, porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuide, guardé sana distancia pero me tocó, afortunadamente salí adelante”, agregó.

