Colabora Investigador de la UAdeC con Universidades Brasileñas en Libro sobre COVID-19

Torreón, Coahuila a 12 de Mayo de 2020.- Con el objetivo de evaluar el problema sobre la pandemia que enfrenta la sociedad mundial, el Dr. José Luis Leal Espinoza, profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón participa en el

libro “COVID-19 y sus paradigmas”.

José Luis Leal Espinoza, cuenta con doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Alicante, España; sus principales líneas de investigación son derechos humanos, políticos, sociales, y argumentación jurídica.

El libro “COVID-19 y sus paradigmas” es coordinado por especialistas en constitucionalismo crítico, derecho ambiental y ciencias sociales, pertenecientes a las universidades brasileñas: Universidade de Passo Fundo, do Vale do Itajaí, do Caixas do Sul y do Vale do Rios dos Sinos (UNIVALI); su publicación está prevista en los próximos meses.

Dicho proyecto tiene la intención de estudiar el tema de la pandemia actual y las repercusiones éticas, jurídicas, sociales, políticas y económicas desde un campo interdisciplinar, donde colaboran juristas, trabajadores sociales, comunicólogos, economistas y médicos, de más de 22 países de Iberoamérica.

Leal Espinoza, comentó que su participación en el libro radica en la escritura del capítulo “Los efectos jurídicos, fiscales y de empobrecimiento social a raíz de la contingencia de COVID-19”, investigación documental sobre el impacto de la pandemia en el contexto socioeconómico, político, democrático y financiero en México.

“Nuestro país siempre ha vivido en crisis a lo largo de su historia, pero ninguna como hasta ahora, a tal grado de colapsar las instituciones del Estado, no sólo es el tema sanitario, sino que se viene una complicada oleada para el PIB nacional, lo que significa un retroceso económico y afectación en el estado de bienestar”, expresó el profesor.

Agregó que la repercusión de estos factores en el tejido social, en materia legislativa y procuración de la justicia, desembocarán en el colapso del poder adquisitivo, el comercio informal y condiciones laborales precarias, donde los más afectados son los grupos vulnerables, a corto y mediano plazo.

Leal Espinoza, mencionó que el capítulo concluye con una reflexión sobre el modelo de producción económica actual, “Nos vamos a enfrentar a una crisis sin precedentes, si no aprendemos de las “virtudes fuertes” que tiene el Estado mexicano y no hay un cambio en las fuentes de producción, difícilmente se conseguirán resultados favorables”.

Asimismo, destacó el papel de la máxima casa de estudios como generadora de ciencia y precursora de temas de investigación actuales, que después de un proceso de estudio, se conviertan en herramientas de aprendizaje para los estudiantes y comunidad en general.

