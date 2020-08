Coahuila promueve 400 vacantes en la Región Lagunera

Entre las empleadoras destaca la empresa Alfagomma, hoteles y comercios

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Agosto de 2020.- Más de 400 vacantes está promoviendo el Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Laguna.

Raúl Alejandro Garza de Valle, coordinador del SNE Laguna, informó que para continuar con las medidas preventivas ante el Covid-19, se invita a los interesados en encontrar trabajo a que envíen su currículo al correo: snetorreon@hotmail.com

Lo pueden hacer hasta el día de mañana 18 de agosto a las 14:00 horas, estableció.

Sobresale el hecho de que la empresa Alfagomma, que recién fue inaugurada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, empezará a contratar de forma gradual en lo que resta del 2020 a 100 operarios.

El servidor público informó que participan más de 35 empresas en esta convocatoria, entre ellas Grupo Nuve Hoteles, Intermex, Metal Former, Nuplen Producción y Servicios, Pollo Feliz, Quesos Pomas, Unimex Financiera y Zapaterías Moderna.

También CAT: Cortinas de Acero, Dessert Súper Servicios, Liverpool, Nina Pastelería, Soriana Los Ángeles y Vettoro, por citar varias.

Entre los puestos de trabajo que promueve el SNE están: Analista de nóminas, auxiliar de cajas, auxiliar de contador, auxiliar de compras, chofer foráneo, chofer local, community manager y coordinador de ventas.

Diseñador gráfico e imagen corporativa, jefe de almacén, operador, panadero, project manager, supervisor de producción y calidad y tablajero.

Hay oportunidad para los que cuentan con primaria y secundaria, preparatoria, técnicos y profesionistas.

CONTINÚA EL RECLUTAMIENTO EN XI REGIÓN MILITAR

Garza del Valle agregó que la XI Región Militar, con sede en esta ciudad, continúa requiriendo a soldados de Infantería para el 33 Batallón.

De los requisitos, detalló: ser varón mayor de 18 y hasta 28 años, soltero, tener buena salud física y mental, buena presentación, no descendencia, no antecedentes penales, no tatuajes ni perforaciones y no pie plano.

La documentación necesaria es: acta de nacimiento original y una copia no mayor a 3 meses; cartilla del servicio militar liberada; certificado de estudios, mínimo de secundaria; copia de la CURP ampliada a un 200 por ciento, y comprobante de registro ante el SAT.

Copia del INE ampliada al 200 por ciento, cuya firma debe coincidir con la firma de la cartilla del servicio militar; comprobante de domicilio en original y copia ampliada al 140 por ciento, y carta de antecedentes no penales expedida por el Director -del Penal-.

Por otra parte y también para formar parte del cuerpo de seguridad del País, habrá reclutamiento presencial para policías del Servicio de Protección Federal, del 20 al 22 de agosto.

Los interesados pueden hacer cita en los teléfonos del SNE Laguna: 871 712 2760, 871 712 7865, 871 711 1581 y al 871 711 1582.

Los requisitos son: ser ciudadano mexicano, de 18 a 40 años, cartilla militar con hoja de liberación (hombres), escolaridad hasta bachillerato, agudeza visual en el rango de 20/20 hasta 20/40 con o sin el uso de lentes.

No tener tatuajes, dibujos o grabados sobre la piel o debajo de ella en zonas que no puedan ser cubiertas por el uniforme institucional, gozar de buena salud física y mental, no presentar enfermedades crónicas, deformidades o alteraciones funcionales.

No estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, o en su caso no haber sido destituido o dado de baja en los cuerpos de Seguridad Pública y/o Fuerzas Armadas por incumplimiento.

Tener disponibilidad permanente para cambio de residencia en cualquier parte de la República Mexicana, no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, se permite el uso de perforaciones en el cuerpo con tamaño pequeño, y la estatura para mujeres sin calzado mínima de 1.52 metros y para hombres de 1.65.

La documentación a presentar es: acta de nacimiento; comprobante del último nivel de estudios: certificado de bachillerato o carrera técnica y/o profesional título y cédula; comprobante de domicilio no mayor a 60 días, cartilla de servicio militar en una sola hola la cartilla y la carta de liberación.

Identificación INE o pasaporte; currículum con foto vigente blanco y negro a color, firma en cada hoja máxima tres cuartillas; RFC con homoclave, hoja con código QR expedido por el SAT; dos referencias personales, 2 vecinales y 2 laborales y una foto reciente tamaño infantil blanco y negro o a color.

